    政治

    不畏中國打壓 行政院政務顧問岩崎茂拜會李逸洋

    2025/12/17 22:12 駐日特派員林翠儀／東京17日報導
    行政院政務顧問岩崎茂（左）17日拜會駐日代表李逸洋（右）。（取自駐日代表處官網）

    行政院政務顧問岩崎茂（左）17日拜會駐日代表李逸洋（右）。（取自駐日代表處官網）

    受邀擔任行政院政務顧問的日本前統合幕僚長岩崎茂，今天前往駐日代表處拜會駐日代表李逸洋。岩崎茂日前才遭到中國列為制裁對象，此時拜會我駐日代表處，似乎也要凸顯他並未因中國的打壓而屈服。

    駐日代表處的日文官網今天發布岩崎茂拜會李逸洋的消息，並登出兩人合照。官網上指出，李逸洋於12月17日與岩崎茂會面。李逸洋對中國對岩崎茂所採取的制裁表示關切。雙方並就中國在日本周邊引發緊張的情勢，以及區域安全保障等議題交換意見。

    岩崎茂今年3月出任我國行政院政務顧問，他也是首位擔任該職的前自衛隊退役將官，有助於增進台日的安全關係。

    岩崎茂上任後，中方即不斷向日方提出抗議。中國外交部15日指控岩崎茂，公然勾結台獨分裂勢力，嚴重違背一個中國原則和中日4項政治文件精神，嚴重干涉中國內政、損害中國主權和領土完整。中方決定依「外國制裁法」，對岩崎採取制裁措施，包括凍結他在中國境內財產，禁止入境中國、香港和澳門。

