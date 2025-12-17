南彰化陳素月「類初選」擊敗北彰化3人 這「都市傳說」再現

立委陳素月民調第一，強調已做好縣政白皮書的準備。（陳素月提供）

民進黨彰化縣長提名昨晚（16日）「類初選」民調，結果今天出爐，數字雖不對外公布，但立委黃秀芳、彰化市長林世賢、前彰化市長邱建富都證實，第一名確實是立委陳素月，一切尊重選對會最後決定。這次民調結果也再次驗證半世紀以來的「彰化市魔咒」難以打破。

彰化縣共有26鄉鎮市，而全縣有8個警分局，一般以彰化市、和美、鹿港等警分局轄區共9個鄉鎮市，歸類為北彰化，也就是市內電話047開頭為主，加上芬園049；以區隔市話048的南彰化，也就是員林、田中、溪湖、北斗與芳苑等警分局轄區共17個鄉鎮市。

請繼續往下閱讀...

彰化政壇半世紀來有個「都市傳說」，彰化市人口約占全縣人口16％，但彰化縣長半世紀以來都不是彰化市人，只有呂世明是在彰化市出生，但大多數都自稱是和美三塊厝的人。這次北彰化3位人選，在民調都輸給了南彰化的陳素月，就有地方人士分析，北彰化有3人角逐，連支持者都受到瓜分，反而南彰化只有陳素月，她在地方耕耘20年，加上新潮流的「新芽連線」穩住北彰化，才能在4人民調突圍領先。

地方人士指出，早年彰化縣長也有「ㄥ韻」傳說，從陳錫卿、呂世明、陳時英、吳榮興、黃石城、周清玉、阮剛猛到翁金珠，名字通通都有「ㄥ韻」，直到卓伯源才打破「ㄥ韻」傳說，接下來的魏明谷也有「ㄥ韻」，但王惠美也再度打破，可見就算是再久的都市傳說，都不是定律，都有打破的一天。

相關新聞：

民進黨彰化縣長類初選揭曉！陳素月民調領先 4人全贏謝衣鳯

前彰化市長邱建富對於民調未取得第一，認為自己要沉殿一下。（邱建富提供）

彰化市長林世賢對民調結果強調，他會繼續走在改革道路上。（林世賢提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法