江啟臣爭取國民黨台中市長提名 「旗艦城」願景曝光

台中市長盧秀燕（左）陪同立法院副院長江啟臣至東勢參拜廟宇。（記者張軒哲攝）

下屆台中市長選戰明年登場，民進黨確定由立委何欣純出戰，國民黨繼立委楊瓊瓔宣布參選後，立法院副院長江啟臣14日鬆口「全力爭取黨內提名」，江啟臣今日一早在台北接受電子媒體專訪，他喊話要讓台中市從「幸福城」持續邁向「旗艦城」。

江啟臣說，自己8年前就有表態過有意參選台中市長，大家也不意外，如果自己宣布不選，才會是新聞。因為過年快到了，自己掛看板拜年，順便也敘述自己對台中城市願景，希望打造台中成為「旗艦城」。

請繼續往下閱讀...

江啟臣說，這8年台中改變很大，自己也在立院爭取台中建設，未來怎麼讓台中發展更好，也是自己責無旁貸的責任。至於盧秀燕是否有任何表態鼓勵，江啟臣說，盧秀燕是行動派，這幾年大家一起共事，有培養非常好的默契，一切都在不言中。至於立法院長韓國瑜是一名非常暖心的長官，也是行動派，對他的鼓勵也是一切盡在不言中。

江啟臣說，台中有空港、海港有完整產業結構，有國際化跟產業、品牌、文化實力，都具備「旗艦城」條件。另外，世界棒球經典賽明年又要登場，之前世界棒球經典賽期間帶來的賽事經濟有目共睹，希望導入大型賽事與演唱會經濟到台中。

江啟臣說，希望打造台中成為安居樂業、安養樂活、安養宜居，讓市民安心、安全、安定，這些本來在盧秀燕市長打造的基礎下，會更加速完成，未來在政策上，勢必在育兒教育跟照顧政策，更完整強化。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法