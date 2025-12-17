顧立雄：常備役體位維持150公分標準 相關刑責將跨部會協調

立法院外交國防委員會，國內部長顧立雄（右）、國安局長蔡明彥（左）備詢。（記者王藝菘攝）

藝人閃兵案連環爆，政府上週預告兵役體位標準加嚴草案。國防部長顧立雄今（17）日受訪表示，當兵是國民應盡義務，任何閃兵役的行為都不足取，常備役體位身高維持150公分標準，至於150公分以下是否服替代役，刑責也將與內政部跨部會協商。

立法院外交及國防委員會今天邀請顧立雄、國安局長蔡明彥報告「台海與周邊潛在軍事衝突熱點情勢分析與國軍戰備應變整備情形」，並備質詢。顧立雄在進入會議前接受媒體堵訪。

針對政府近日預告修法方向，將替代役體位細分為A、B兩級，若修法通過，BMI值大於45者才屬免役，身高部分常備體位身高≧150公分需服兵役，無最高限制。另過去被診斷有椎間盤突出症、扁平足足弓角大於168度與脊椎側彎逾25度者則服替代役或免役等，修法通過後都將不適用。

對此，顧立雄今天說，常備役體位本來就是身高150公分以上、無最高限制，現在還是維持此標準，至於150公分以下是否服替代役部分，由內政部律定。

另外關於「閃兵刑責」是否加重，顧立雄強調，當兵是國民應盡義務，任何閃兵役的行為都不足取，「替代役實施條例」雖由內政部主管，但會與內政部進行協商討論，相關刑責也會進行跨部會協調。

