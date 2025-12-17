加速馬太鞍溪災後復原 行政院設光復工作站統籌

行政院昨在光復鄉設立「行政院災後重建工作站」。（記者王錦義攝）

花蓮馬太鞍溪災後復原重建工作繁雜，行政院昨在光復鄉設立「行政院災後重建工作站」，政務委員陳金德也親自走訪光復、萬榮及鳳林等三重災區鄉鎮，與鄉長、村長及部落代表進行面對面溝通。他強調，重建規劃「必須建立在居民的想法上」，並表示行政院將以公開、透明、有效率的方式推動相關工作，回應地方需求與民意期待，行政院預計於12月23日，在光復國小舉辦災後復原跨部會說明會。

光復「行政院災後重建工作站」設於台鐵光復站出口旁，主要任務包括協調重建作業、列管執行進度、提供民眾諮詢與服務。初期由行政院工程會、原住民族委員會及東部聯合服務中心派員進駐，後續將增聘2位在地人員強化團隊運作。工程會指出，工作站每日彙整工程推動情形，透過現地會勘與研商會議，即時掌握第一線狀況，同時每週召集經濟部、內政部、農業部、交通部等施工團隊，於工作站共同檢討重建進度，協力排除執行障礙，提升跨部會整合效能。

請繼續往下閱讀...

政委陳金德說，光復工作站的設立，是災後復原工作的關鍵里程碑，中央必須深入在地，掌握重建第一線的狀況，讓整體策略與進度更加透明、具體。他指出，行政院不僅希望重建能夠加快腳步，更要確保做得「對」，做得「合適」，中央的角色，是支援與整合，但真正的復原規劃，必須來自居民的需求與生活現實。

陳金德也親自前往3個受災鄉鎮進行拜會，與鄉鎮首長及部落代表深入交換意見。他說，行政院相當重視地方基層的意見與聲音，因此後續災後重建中央協調會報，將採擴大參與方式運作，原則上每季召開1次，並邀請花蓮縣政府、縣議會、3個鄉的鄉長及原民部落代表參與，讓地方能直接參與決策，確保政策方向與在地需求一致。此外，也與馬太鞍部落族人一起討論未來安全、美好、平安、韌性的馬太鞍願景，並前往光復鄉保安寺向佛祖上香祈福保佑族人平安順遂。

為深化與地方的溝通與合作，行政院預計於12月23日，在光復國小舉辦災後復原跨部會說明會，向當地居民與各界公開說明目前重建進度與方向，並蒐集居民回饋，作為未來重建方案的重要參考。陳金德表示，重建絕不只是硬體的修復，更是生活與信任的重建。政府會持續用行動證明誠意，讓民眾看到希望。

目前行政院已整合相關部會推動河防整治、家園重建、交通改善、校園修復與產業振興等多項重點工程。工程會強調，重建工作不只是讓災區恢復原狀，更要讓光復成為一個更安全、更有韌性、更宜居的家園。行政院也將持續與地方緊密合作，建立一個長期穩健、以人為本的重建體系，陪伴災區一步步走向復原的道路。

政務委員陳金德親自走訪光復、萬榮及鳳林等3重災區鄉鎮，與鄉長、村長及部落代表進行面對面溝通。（行政院東服中心提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法