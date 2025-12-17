高虹安二審改判貪污部分無罪 粉專示警：制度模糊正侵蝕公平正義

高虹安。（資料照）

新竹市長高虹安被控任職立委期間涉詐領助理費，一審被判7年4月徒刑，二審昨改判貪污部分無罪，僅依使公務員登載不實罪判6月徒刑，得易科罰金18萬元。對此臉書粉專「聲量看政治」直指，當藍白可以透過語言與修法不斷轉移焦點、弱化監督，社會終將失去對公平正義的信任，民主只剩下空殼，這才是最深層、也最需要警醒的警訊。

臉書粉專「聲量看政治」發文提及，「判決逆轉，制度成最大輸家」2025年12月16日高虹安案二審，從貪污重罪翻盤為偽造文書輕罪，不僅暫時改變了她個人的命運，也讓台灣社會再次目睹「司法、立法制度雙重的自我閹割」。

請繼續往下閱讀...

原本用來監督公職、保護公帑的助理費制度，因法官一紙判決和立法院的模糊回函，被重新定義成「彈性補貼」。這種立法院與特定司法官在判決上的「彈性配合」，實際等同於重新製造破口，讓監督與責任形同虛設。

「聲量分析：同溫層爆炸與陣營動員的真相」，昨日判決當天，YouTube直播聲量圖呈現出極端的「陣營交叉」現象。泛綠陣營的聲量原本高漲，隨著判決結果出爐，直播觀看人數急速下墜，反映支持者心理失落。反觀，泛藍直播聲量瞬間爆衝，集體將判決詮釋為「反綠大勝利」，同溫層內情緒徹底釋放。民眾黨本身的聲量邊緣化，輿論主導權流向藍營直播圈。

這種聲量波動本質，是來自群體情緒動員的「事件型爆發」。社會關注的重點並非如何改革助理費制度，而是如何透過聲量戰，為自己的陣營撿到槍。這種現象，最終只會讓議題被淹沒於情緒與對立，理性空間越來越窄。

「藍白陣營：從制度破壞中收割紅利」這場判決，最大的政治贏家其實不只是高虹安個人，同時，也包含了藍白兩大反對陣營。藍營直播聲量暴衝，迅速將個案包裝成「反綠的司法勝利」。民眾黨表面受益，卻沒有提出任何具體制度改革方案，反而樂於維持模糊空間，便於自身與同黨公職迴避法律風險。這種「收割漏洞」的操作，只會讓未來更多灰色地帶繼續擴大，破壞誠信底線，讓民主監督淪為空談。

「法官角色：法律解釋與現實退讓」法官此次選擇以「立法院認定助理費為實質補貼」為據，做出撤銷貪污罪的判決，反映出司法中內部很大的問題。當助理費本身已經設計得很模糊，司法機關選擇「隨立法院錯誤解釋波逐流」而不是「補正漏洞」，這等於宣告藍白扭曲後的公權力就是問題製造者。讓未來類似案例的法律監督標準進一步瓦解，人民對司法公正的信任也進一步流失。

「立法院：制度模糊的源頭」，立法院面對外界質疑，不但沒有認真檢討助理費設計，反而有意加速推動除罪化、合法化修法。這不僅等同為過去違規者「大赦」，還變相鼓勵現任公職繼續遊走於監督邊緣。如果藍白只關心「降低自身風險」，卻無意真正補強制度與責任，長遠下來，台灣民主不僅失去自我修正能力，也將淪為黑金權力互相包庇的溫床。

助理費制度的徹底崩毀，從判決到修法討論，助理費制度的根本設計理念「用公帑聘用助理、專款專用、公開透明」，在這場政治與法律攻防中完全被摧毀。所謂「彈性補貼」成了藍白用語言遊戲為自己除罪、卸責的武器。原本應保障基層助理與社會大眾權益的制度，淪為護航政治利益、掩蓋違規行為的工具，這才是真正值得警惕的民主危機。

「制度崩壞，民主空洞」高虹安案不是什麼個人的恩怨，這個案子已經是台灣民主制度自我摧毀的縮影。藍白陣營的收割、法官的退讓、韓國瑜立院的自保，最終共同摧毀了國會的監督體系，讓助理費制度成為歷史的笑話。

