被爆昔向「馬桶廠商」買防彈設備 馬英九：我要救援幾次？

馬英九在臉書貼出救援投手的梗圖。（翻攝臉書）

國防部近日「RDX海掃更」（旋風炸彈）採購案遭在野黨抨擊，質疑得標的「福麥國際」公司因登記主業包含衛浴裝修，被戲稱為「馬桶廠商」，並藉此攻擊國防部標案。知情人士表示，早在2013年馬英九執政時期，中科院（CSIST）就曾依循「軍品釋商」政策，向衛浴大廠和成（HCG）採購金額高達新台幣4.15億元的軍方防彈設備訂單。對此，馬英九今日在臉書貼出一張梗圖表示，「我還要救援幾次」，表達無奈。

知情人士認為，從和成這案看到國內能有本土廠商透過多年努力，從傳產跨足高科技國防材料或軍品國際貿易，是台灣產業升級與國防自主的正面展現。在野黨應停止為了政治目的，一再亂貼標籤，無謂地抹黑與打擊國防政策及國內優良且合乎規範的產業。

請繼續往下閱讀...

馬英九今（15日）在臉書貼出一張梗圖，總統賴清德在休息室高喊「叫你上就上，還敢給我『含扣』」，休息室下方還貼著「綠色執政品質保證，百工百業標軍火，萬水千山種光電」布條，站在投手丘上的馬英九則回，「我不要再當救援投手了......」；馬英九無奈表示，「我還要救援幾次」。

國民黨副主席蕭旭岑今日接受專訪時表示，前政論節目主持人劉寶傑近日砲轟馬英九「賣台」，馬英九莞爾回答，他沒有「賣台」，只有「賣水果」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法