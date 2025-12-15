砲轟韓國瑜無視憲法 卓榮泰：若反對「不副署」立院可倒閣

行政院長卓榮泰今日召開「捍衛憲政秩序」記者會，親自宣布不副署藍白通過的修惡版「財政收支劃分法」。（記者陳逸寬攝）

行政院長卓榮泰今日召開「捍衛憲政秩序」記者會，親自宣布不副署藍白通過的修惡版「財政收支劃分法」。卓揆強調，若立法院反對行政院不副署的決定，也可以依照憲法賦予立法院的權力，對行政院院長提出不信任投票來制衡。

卓榮泰表示，立法院違憲擴權、爭議的法案不斷發生，他多次拜會立法院長韓國瑜、立法院各個黨團，總統也兩次邀集相關院長國政會商，希望促進朝野和諧、社會團結，尋求長治久安之道。

請繼續往下閱讀...

卓榮泰痛批，遺憾的是，韓國瑜院長無視憲法，今天拒絕總統的邀請，再一次關閉了討論的大門，關閉了合作往前走的道路。這個會期總質詢結束那天，他再次強調，「共同的合作，才是國人對我們最大的要求。我願意、也期待，我們都能一起以國家為念，以每一位國人為念」。

卓榮泰指出，令人遺憾痛心的是，財劃法的覆議案，立法院不安排行政院去說明，拒絕溝通，直接否決再次討論的機會，而行政院所提出的財劃法修正版本，完全無法排入審查。自此，行政院已經窮盡憲政救濟的各項可能，只剩下不副署這一條路。

卓榮泰強調，基於憲法權力制衡的設計，若立法院反對行政院不副署的決定，也可以依照憲法賦予立法院的權力，對行政院院長提出不信任投票來制衡，「不副署的行為，並非行政權獨大，也絕非獨裁」。

卓榮泰說，中華民國憲法既然賦予行政院院長「副署」權，面對違憲違法的法律，以「不副署」來停止惡法對國家的傷害，是他身為行政院院長的必須採取的方式，這是憲法賦予行政院院長的責任。

他強調，秉持「忠於國家，忠於憲法」的至高信念與絕對忠誠，今天鄭重向國人報告，稍早他已經在總統令稿上加註意見，「不予副署」財劃法修正案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法