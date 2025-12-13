為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    走出8歲兒涉霸凌風波 賴瑞隆:鄉親給他很多鼓勵與支持

    2025/12/13 12:43 記者葛祐豪／高雄報導
    民眾獻花為賴瑞隆（左）加油打氣。（記者葛祐豪翻攝）

    民眾獻花為賴瑞隆（左）加油打氣。（記者葛祐豪翻攝）

    爭取民進黨高雄市長初選的立委賴瑞隆，近日捲入8歲兒子涉嫌霸凌風波，目前他已走出低潮，參加公開活動，今（13日）出席大寮紅豆花田季開幕時，特別感謝最近鄉親給他很多鼓勵與支持，他會繼續往前走。

    綠營輔選人士認為，這起風波目前暫告一段落，已獲得對方家長諒解，賴瑞隆也持續帶孩子進行心理諮商，外界擔憂否會對初選選情造成衝擊?相信以賴瑞隆的智慧，應該能把衝擊減到最小。

    賴瑞隆今天出席大寮紅豆花田季開幕典禮，受訪時表示，他就按照節奏來走，持續走市場、活動，走入基層，也謝謝最近鄉親給他很多鼓勵與支持，「我會繼續往前走，把過去的成績與未來想要做的事情，讓更多人知道!」也要謝謝不管到每個活動，鼓勵的聲音都非常多，「我會繼續加油，讓高雄讓台灣更好!」

    今天下午2點半，賴瑞隆將於圓山飯店5樓龍鳳廳，舉辦「來呦隆作伙-社團後援會政見說明會」；晚間6點15分於前鎮漁港西岸碼頭，參加2025大海開吃-高雄大鮪·魷· 秋季開幕儀式；明天（14日）下午2點半，則於茄萣金鑾宮舉行「來呦，隆作伙」茄萣場活動，並邀請資深媒體人王瑞德到場助講。

    賴瑞隆透露，這兩天前往小港區二苓市場掃街拜票，與攤商、民眾互動致意，過程中許多民眾主動趨前握手，更送上花束為他加油打氣，讓他深刻感受到高雄人的善良與溫度，這就是高雄人表達支持和鼓勵最直接的方式，這些真誠和叮嚀都是高雄很珍貴的價值，也是持續往前的力量，未來會持續保持這樣的步調、勤走基層。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播