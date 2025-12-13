賴喊話韓國瑜「思考國政茶敘」 鄭麗文：「賴總統」該先跟「賴主席」談

針對賴總統邀韓國瑜國政茶敘遭婉拒話題，鄭麗文建議賴總統應和賴主席坐下來談。（記者李文德攝）

賴清德總統邀請行政院、立法院及考試院院長下週一到總統府國政茶敘，立法院長韓國瑜婉拒出席，賴總統今早受訪再次喊話韓國瑜「再考慮一下」。國民黨主席鄭麗文今 （13）日上午受訪指出，賴總統有心彌補裂痕，不需要做虛假的動作，更應該回去與賴主席坐下來，好好審視執政以來犯了什麼錯。

賴清德總統預定15日上午邀三院院長於總統府進行國政茶敘，不過總統府發言人郭雅慧昨晚表示，立法院長韓國瑜忽然表達不克出席一事，府方感到意外與不解。今賴清德出席弘道獎頒獎典禮受訪時表示，知道韓院長也有難言之隱，不過請他再思考一下。

鄭麗文表示，賴清德總統如真心彌補裂痕，團結在野，其實虛情假意大可不必，一定要真心誠意，更想問賴總統真的有面對過去執政的錯誤嗎？有面對大幅民意給賴政府的警訊嗎？賴總統真醒了嗎？否則虛假動作其實無助於朝野的團結，也無助台灣民主僵局解開，因為造成僵局的來源就是他自己。

媒體續問「會不會覺得賴總統搞錯喝茶的對象？應該跟在野黨主席茶敘？」鄭麗文認為，賴清德不是對象找錯了，賴清德總統應該回去跟賴清德主席，好好地坐下來、靜下心，審視一下他自從執政以來，到底犯了什麼樣的錯誤，導致今日憲政僵局、朝野對立、社會撕裂，如他還想不清楚問題出在哪裡，找誰都沒有用。

