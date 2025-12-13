為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    賴喊話韓國瑜「思考國政茶敘」 鄭麗文：「賴總統」該先跟「賴主席」談

    2025/12/13 12:45 記者李文德／雲林報導
    針對賴總統邀韓國瑜國政茶敘遭婉拒話題，鄭麗文建議賴總統應和賴主席坐下來談。（記者李文德攝）

    針對賴總統邀韓國瑜國政茶敘遭婉拒話題，鄭麗文建議賴總統應和賴主席坐下來談。（記者李文德攝）

    賴清德總統邀請行政院、立法院及考試院院長下週一到總統府國政茶敘，立法院長韓國瑜婉拒出席，賴總統今早受訪再次喊話韓國瑜「再考慮一下」。國民黨主席鄭麗文今 （13）日上午受訪指出，賴總統有心彌補裂痕，不需要做虛假的動作，更應該回去與賴主席坐下來，好好審視執政以來犯了什麼錯。

    賴清德總統預定15日上午邀三院院長於總統府進行國政茶敘，不過總統府發言人郭雅慧昨晚表示，立法院長韓國瑜忽然表達不克出席一事，府方感到意外與不解。今賴清德出席弘道獎頒獎典禮受訪時表示，知道韓院長也有難言之隱，不過請他再思考一下。

    鄭麗文表示，賴清德總統如真心彌補裂痕，團結在野，其實虛情假意大可不必，一定要真心誠意，更想問賴總統真的有面對過去執政的錯誤嗎？有面對大幅民意給賴政府的警訊嗎？賴總統真醒了嗎？否則虛假動作其實無助於朝野的團結，也無助台灣民主僵局解開，因為造成僵局的來源就是他自己。

    媒體續問「會不會覺得賴總統搞錯喝茶的對象？應該跟在野黨主席茶敘？」鄭麗文認為，賴清德不是對象找錯了，賴清德總統應該回去跟賴清德主席，好好地坐下來、靜下心，審視一下他自從執政以來，到底犯了什麼樣的錯誤，導致今日憲政僵局、朝野對立、社會撕裂，如他還想不清楚問題出在哪裡，找誰都沒有用。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播