國民黨推黨員Reset拓點計畫 「鄭院長」為新進與重返黨員授課

因應新進黨員與重返國民黨的回復黨籍黨員持續攀升，並持續拓展社會支持力量，國民黨主席鄭麗文日前核定「黨員Reset拓點計畫」。（讀者提供）

因應新進黨員與重返國民黨的回復黨籍黨員持續攀升，並持續拓展社會支持力量，國民黨主席鄭麗文日前核定「黨員Reset拓點計畫」，由KMT Studio青年部與革命實踐研究院負責推動，各縣市黨部這幾天也已接獲命令通傳基層組織，號召新進與回復黨籍的黨員報名參加分區研習，將分北、中、南三區辦理。

為表鄭重其事，兼任革命實踐研究院院長的鄭麗文將以「鄭院長」身分親自授課，分享國民黨中心思想與理念實踐，並於結業式頒授證書，副主席兼秘書長李乾龍則會主持黨員宣誓儀式。

國民黨青年部主任李昶志今日受訪證實，「黨員Reset拓點計畫」目的是針對新進黨員與回復黨籍黨員進行培訓，以深化國民黨組織再造工作並提升黨員整體素質，並且成為傳遞散播的種子，拓展新據點。

KMT Studio青年部在說帖中指出，為協助新進黨員與回復黨籍黨員更快融入國民黨大家庭，「黨員Reset拓點計畫」研習課程內容著重於讓黨員對黨的歷史、核心理念、組織架構及運作方式有更完整的理解，將透過系統化的研習課程，包括黨的過去、現在、未來等3堂課，強化黨員的身分認同與組織向心力。

黨內人士表示，過去1年黨員人數共計增加6000名，如果單計自鄭麗文參選黨主席開始到就任黨魁，這段期間組共增加的人數是2100名，鄭中央希望針對這些新進與回復黨籍黨員進行培訓後，更進一步拓展新據點，擴大社會支持面向。

依照規劃，研習活動採分區方式辦理，以利各地新進與回復黨員就近參與，首場北區研習於本月27日 在台北中央黨部舉辦，第2場中區研習於明年1月10日在台中市黨部，第3場南區研習於明年1月17日在高雄市黨部。

