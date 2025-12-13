為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國民黨推黨員Reset拓點計畫 「鄭院長」為新進與重返黨員授課

    2025/12/13 10:22 記者施曉光／台北報導
    因應新進黨員與重返國民黨的回復黨籍黨員持續攀升，並持續拓展社會支持力量，國民黨主席鄭麗文日前核定「黨員Reset拓點計畫」。（讀者提供）

    因應新進黨員與重返國民黨的回復黨籍黨員持續攀升，並持續拓展社會支持力量，國民黨主席鄭麗文日前核定「黨員Reset拓點計畫」。（讀者提供）

    因應新進黨員與重返國民黨的回復黨籍黨員持續攀升，並持續拓展社會支持力量，國民黨主席鄭麗文日前核定「黨員Reset拓點計畫」，由KMT Studio青年部與革命實踐研究院負責推動，各縣市黨部這幾天也已接獲命令通傳基層組織，號召新進與回復黨籍的黨員報名參加分區研習，將分北、中、南三區辦理。

    為表鄭重其事，兼任革命實踐研究院院長的鄭麗文將以「鄭院長」身分親自授課，分享國民黨中心思想與理念實踐，並於結業式頒授證書，副主席兼秘書長李乾龍則會主持黨員宣誓儀式。

    國民黨青年部主任李昶志今日受訪證實，「黨員Reset拓點計畫」目的是針對新進黨員與回復黨籍黨員進行培訓，以深化國民黨組織再造工作並提升黨員整體素質，並且成為傳遞散播的種子，拓展新據點。

    KMT Studio青年部在說帖中指出，為協助新進黨員與回復黨籍黨員更快融入國民黨大家庭，「黨員Reset拓點計畫」研習課程內容著重於讓黨員對黨的歷史、核心理念、組織架構及運作方式有更完整的理解，將透過系統化的研習課程，包括黨的過去、現在、未來等3堂課，強化黨員的身分認同與組織向心力。

    黨內人士表示，過去1年黨員人數共計增加6000名，如果單計自鄭麗文參選黨主席開始到就任黨魁，這段期間組共增加的人數是2100名，鄭中央希望針對這些新進與回復黨籍黨員進行培訓後，更進一步拓展新據點，擴大社會支持面向。

    依照規劃，研習活動採分區方式辦理，以利各地新進與回復黨員就近參與，首場北區研習於本月27日 在台北中央黨部舉辦，第2場中區研習於明年1月10日在台中市黨部，第3場南區研習於明年1月17日在高雄市黨部。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播