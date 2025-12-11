雙城論壇僅2天因「政治干擾」？梁文傑：可以像馬英九去10幾天

今年雙城論壇舉辦時間僅有2天，陸委會副主委梁文傑今天表示，「台北市長蔣萬安想要的話，也可以像馬英九，去個10天、10幾天都可以」。（記者陳鈺馥攝）

台北上海雙城論壇將於12月27、28日舉辦，以往3天2夜行程首次縮短成2天1夜。對於外界質疑論壇時間壓縮是遭「政治干擾」，陸委會副主委梁文傑今天直指，「台北市長蔣萬安想要的話，也可以像馬英九，去個10天、10幾天」，時程完全是北市府自己的決定。

據了解，在台北市政府遞交赴中申請後，陸委會已經核准。台北市長蔣萬安11日表示，北市府都按照規定來處理，不只陸委會，其他相關的中央部會也都會聯合審查，一切就是照規定、照程序來進行。

請繼續往下閱讀...

梁文傑今天在陸委會記者會表示，「我們收到的申請案確實就是27、28號兩天」。至於北市府提出的時間點為何較往年壓縮，梁文傑僅稱，「我想北市府可能有市政上的考慮，或是跟台北市議會的會期有關」。

關於雙城論壇的時程是否受到兩岸政治氛圍影響？梁文傑強調，這是蔣萬安自己的決定，也不會是因為政治氛圍才只去2天，「沒有人規定雙城論壇要開幾天，市長想的話也可以像馬英九去個10天、10幾天都可以」。

梁文傑也說，相信蔣萬安對天數自有拿捏，「市長的工作每天都非常繁忙，也要回應選民的期待及市政的壓力」。他指出，陸委會的要求是希望論壇聚焦市政議題，若原來申請的行程變更要告知，以及遵守兩岸條例的規定，不能未經中央政府同意情況下與中方簽署協議。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法