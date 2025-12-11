內政部明年目標召訓7.2萬備役替代役 教召查詢系統元旦上路

役政司兼替管中心主任沈哲芳司長說明替代役訓練議題。（內政部提供）

內政部逐年擴大替代役備役召集人數，明年目標召訓7.2萬人。內政部今天說，「替代役備役召集預告查詢系統」明年1月1日正式上線，備役替代役男可提前查詢召訓類別與時程，提早規劃工作與生活安排，會持續精進戶役政資訊系統，整合役男專長與證照資訊，強化管理，完善備役召集作業流程。

內政部今天下午舉行部務會報會後記者會，役政司長沈哲芳說，明年替代役備役召集對象分兩階段公布，第一階段會在先匡列可能被召集對象；第二階段則是待地方縣市透過名冊選員，並進行場地、時間分配後，就會開放查詢確定召集的名單。

根據內政部規劃，替代役召集種類共有5種，第一，「EMT-1繼續教育訓練召集訓練」，召集對象為退役3到6年基礎訓練取得初級救護員證書之備役役男、備役役男得依志願報名參加EMT-1繼續教育訓練；第二，「治安維護組訓練」，召集對象為退役逾8年至除役前治安維護組備役役男，距除役年齡（屆滿36歲之12月31日）較近者優先召集。

第三，「防災維護組訓練」，召集對象為退役逾8年至除役前防災救護組備役役男，距除役年齡（屆滿36歲之12月31日）較近者優先召集；第四，「實彈射擊訓練」，召集對象為退役3年內且於替代役基礎訓練接受實彈射擊之各役別備役役男、備役役男得依志願報名實彈射擊訓練；第五，「城鎮韌性演習訓練」，召集對象為列管退役8年內之備役役男。

沈哲芳說，往年備役替代役召集人數都只有幾千人，去年達到5萬人，今年希望能夠達到5萬人，明年希望能夠突破到7萬2000名。媒體追問，今年召訓人數有多少？他回應，截至12月5日，統計召訓4萬3718名，可能沒辦法達標，因為今年預算被凍結，在解凍後等作業程序必須經過核撥，就會比較遲緩，以至於沒辦法訓練完。

