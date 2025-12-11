賴清德出手應戰藍白惡法 綠委：政院應保留不副署

兼任民進黨主席的總統賴清德。（資料照）

立法院否決行政院所提「財劃法」覆議案，民進黨內近日湧現不執行、不公布或不副署的討論聲浪，兼任民進黨主席的總統賴清德明邀集黨籍立委便當會，共商議案攻防。民進黨團幹事長鍾佳濱今（11日）指出，在野黨癱瘓憲法法庭且不發動倒閣，行政院不得不考慮以「保留執行」及「不副署、不執行」等兩套方式因應。

立法院否決行政院所提「財劃法」覆議案，總統府與行政院已於5日收到咨文，總統最遲須於15日公告。面對第八度覆議失敗，行政院長卓榮泰多次表達「不執行」，也有學者則建議「不副署、不公布」，引發黨內討論。

據了解，賴清德明天中午將在民進黨中央黨部召開立委便當會，黨籍立委今陸續接獲組織部通知。民進黨發言人韓瑩證實，總統邀集黨團立委針對近來相關爭議法案，聽取委員意見，共商國是。

民進黨政策會執行長吳思瑤接受本報訪問說明，便當會將針對立法院一連串爭議法案，包括已通過及尚未通過的，討論未來的因應方式，或是如何透過行政手段進行反制；但明天立法院會議程未確定，加上可能上演反年改修法的表決，不確定何時能結束。

鍾佳濱則指出，當前的憲政僵局在於，國會多數修法癱瘓憲法法庭，導致無法仲裁爭議法案；國會不啟動倒閣程序，就無法透過解散國會、重新選舉來了解國民本意。明天的便當會，料將針對近期的憲政課題，為不同的爭議法案擬定不同的應對策略。

對於後續因應，鍾佳濱認為，不副署與不執行並非對立的選項，而是避免惡法被執行的應對策略，若行政院認為法案不該執行，因此透過不副署的手段，使法律無法完成公告生效，進而達成不執行的目的。其中的重點是，行政院憑藉什麼依據，判斷某項法案為不應執行的「惡法」。

鍾佳濱進一步分析，若法案覆議失敗且公告生效，例如國軍待遇調整案和去年「財劃法修正案」，行政院均採取「保留執行」的方式。即在覆議失敗後聲請大法官釋憲，並在釋憲結果出爐前，包括對國軍薪資發放及相關預算編列有所保留，不執行違法的部分，並非完全不執行。

另方面，鍾佳濱表示，例如「反年改」相關修法，憲法法庭不見得認為違憲，但若行政院認定其違反憲法忠誠義務，修法與國家利益、國民意志有衝突，最好的解方就是倒閣，重新讓人民透過選舉表達意志，判斷哪一邊才是對的。鍾直言，「你不發動倒閣，我只好不副署、不執行。」

民進黨立委王定宇也建議，行政院要用合憲合法的方式保護自己的國家和人民，用憲法賦予的權力去對抗藍白違法濫權的立法，這才是正道。若立法院不接受，憲法同時也賦予立法院對行政院提出不信任投票的權力。

