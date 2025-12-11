挺卓內閣硬起來！ 台聯：副署與否是行政院的權力

台聯黨主席周倪安。（資料照）

藍白日前惡修「憲訴法」癱瘓憲法法庭，台聯黨今日表示，藍白兩黨無論是在財劃法、公教年金、國防特別預算等法案上，都沒有顧及台灣的財政、國安現狀，卻故意貿然修法弱化台灣，可說是胳臂向外彎的在野黨。台聯支持卓內閣硬起來，窮盡憲政所賦予的權力，以對法案不副署、不執行等手段表達立場。

台聯黨主席周倪安認為，所謂「行政院長不副署」並非沒有前例。1992年時任行政院長的郝柏村拒絕簽署李登輝前總統任命蔣仲苓之人事案。「副不副署」是行政院的權力，是憲法賦予閣揆制衡總統權力的一環，也代表閣揆有不願意為法案負政治責任之意。

周倪安指出，行政院若不副署，不願意為法案背書，目前在憲政上有2條路可走。一是總統另任新的閣揆，二是由立法院提出對閣揆不信任案，啟動倒閣。以現在情況，賴清德總統不會另任新閣揆，所以現在的僵局就是由立法院提出不信任閣揆案，讓國會提前改選。無論如何，國家不應該任由立法院多數在野黨混戰，影響民生經濟與國家安全。

台聯黨重申，現在的憲政體制確有其不完備之處，「制憲」確實是國家得以長治久安的重要工程。在人民自決制定新憲之前，台聯支持卓揆硬起來，堅持不副署、不執行！

