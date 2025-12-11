為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    陳玉珍提助理費除罪化修法 林志潔：圖利自己荒謬、匪夷所思

    2025/12/11 16:13 記者洪美秀／新竹報導
    陽明交大法律學者林志潔。（取自林志潔臉書）

    國民黨立委陳玉珍近期提出的助理費修法，飽受各界批評，也引起國會助理連署要求撤案，陽明交大法律學者林志潔認為，此提案有2個嚴重荒謬的問題，實在讓人匪夷所思。

    林志潔指出，首先，要修法讓原本進助理帳戶的助理薪水，全部都進立法委員的帳戶，變成立法委員的薪水，完全改變助理費是助理薪資的本質，是侵奪助理薪水，為立法委員加薪。再者，要修法讓所有立委請領費用時，都不必檢附單據核銷，讓助理費用可被立委挪用去洗頭、買私人物品、吃大餐。實在讓人匪夷所思。

    林志潔說，國會助理是公款公用、不得圖利自己，這是對公務人員廉政的基本要求，不檢附單據就要請款，顯然就是為了A錢。如果立委認為自己的薪水或為民服務費用不夠，立法院可以好好討論，修法增加立法委員的薪資預算，但不應該動腦筋到助理費去，想A助理的薪水。同時，因陳玉珍也打算將縣市議員的助理費改為議員薪資，全部入議員的薪資帳戶，將公共資源私有化，她也呼籲各縣市議員的助理們，也要站出來保護自己的權益，要求撤回這樣的惡法。

    圖
    圖
