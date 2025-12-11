為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    簡舒培建議到上海提小紅書打詐 蔣萬安批「前後矛盾」

    2025/12/11 14:11 記者何玉華／台北報導
    簡舒培建議到上海時提小紅書的問題，蔣萬安批評她前後矛盾，雙重標準。（記者方賓照攝）

    簡舒培建議到上海時提小紅書的問題，蔣萬安批評她前後矛盾，雙重標準。（記者方賓照攝）

    台北、上海雙城論壇傳於27、28日登場，台北市長蔣萬安今天（11日）下午到議會備詢前受訪表示，舉辦的時間約落在年底這個區間，還要做最後的確認；對於民進黨議員簡舒培建議他到上海，剛好向中方表達小紅書的詐騙問題，蔣萬安批評是立場前後矛盾，雙重標準。

    雙城論壇今年預計舉行2天1夜，國民黨議員擔心時程縮短又在假日，恐讓交流受阻；蔣萬安表示，時間大約落在年底的區間，還需要做最後的確認。他希望能夠順利地舉行，針對幾項市政議題跟上海方交換意見，希望這次順利成行後，能夠持續的促進城市之間的交流。

    對於陸委會的審查會不會覺得在卡關？蔣萬安表示，一切就是照規定程序來進行，不只陸委會，還會有其他中央相關部會的審查，希望在一定的期程內完成程序。

    簡舒培建議蔣萬安這次去上海，剛好向中方表達，設立於上海的「小紅書」公司配合台灣打詐，或來台灣設立分公司。

    蔣萬安回應說，民進黨議員一方面反對雙城論壇，一方面又要他去上海雙城論壇反映小紅書的事情，立場前後矛盾、雙重標準。

    熱門推播