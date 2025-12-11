「不執行」就是行政院權最好招 黃帝穎：守憲護民最後防線

律師黃帝穎。（資料照）

立法院5日否決行政院提出的財劃法覆議案，民進黨中執委卓冠廷昨表示，國會亂修財劃法，「不執行」就是行政院權的最好招，藍白若有意見，請重啟憲法法庭；對此，律師黃帝穎表示，藍白若不滿閣揆不副署，目前只剩下「倒閣」選項，藍白若不敢倒閣，即證明閣揆保護人民、保護國家、守護民主憲政的「不副署」，具有高度憲法正當性。

黃帝穎在臉書PO文表示，世界民主法治國家，行政、立法、司法所有憲政機關都有守護民主憲政的義務，這不僅是大法官的權責。尤其，台灣發生全球民主國家難以想像的「憲法法庭癱瘓」，行政院是憲政機關，就更應擔起守護民主憲政的憲法義務，藍白以「憲訴法」修惡及二度全面封殺大法官人事等手段癱瘓憲法法庭，目前已無大法官審查制衡「違憲惡法」，在全球民主國家中，台灣是唯一失去大法官守護民主憲政功能的國家！

黃帝穎分析，在憲法法庭癱瘓的憲政危難時刻，行政院長「不副署」違憲惡法已成守憲護民的最後防線。閣揆擔起保護人民、保護國家、守護民主憲法的憲政責任，只要是違憲、傷害人民、傷害國家的法案，閣揆不副署，法律不生效，傷害就不發生。

黃帝穎指出，國會制衡閣揆不副署有2個機制，國會有權倒閣，若不敢倒閣即證明閣揆「不副署」違憲惡法具憲法正當性，依據「憲法增修條文」第3條第2項第3款，立院有權對行政院長提出不信任案，但立法院如果不敢對閣揆提出不信任案，即代表行政院「守護民主憲政」的不副署具有高度憲法正當性。

黃帝穎續指，立法院提憲法訴訟主張閣揆應副署，但藍白作法自斃，藍白癱瘓憲法法庭反擋了自己的救濟途徑，憲法法庭有權審判閣揆不副署法律是否違憲，針對國會過半通過法律，卻因閣揆不副署無法生效，國會當然可以提憲法訴訟主張閣揆應副署，但藍白作法自斃，除非修法讓憲訴法回到常軌，否則國會已把自己憲法救濟途徑堵死。

黃帝穎直言，藍白不敢倒閣就證明閣揆不副署違憲惡法具正當性，藍白若不滿閣揆不副署，目前只剩下「倒閣」選項，藍白若不敢倒閣，即證明閣揆保護人民、保護國家、守護民主憲政的「不副署」，具有高度憲法正當性。

