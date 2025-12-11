柯文哲喊要「法庭直播」 吳靜怡：何不乾脆跟「橘子」開直播？

台北地院審理京華城案，11日起進入最後言詞辯論階段，連續兩天將進行「提示證據」程序，包含前台北市長柯文哲（中）等11名被告全數到庭。（記者廖振輝攝）

台北地方法院審理前台北市長柯文哲等11人涉京華城容積變更圖利、侵占政治獻金等案，今起啟動提示證據程序，下週連續8天大辯論。柯文哲一早在法院外呼籲審理應直播，還嗆「你們到底在怕什麼」？對此，媒體人吳靜怡反問柯文哲：「為什麼你不乾脆跟橘子開直播？柯文哲如果清清白白，橘子幹嘛不回來？！說再多，都是笑話。」

吳靜怡在臉書PO文表示，法院今天要做的，是針對兩百多卷證據的逐項提示，這些證據是檢調查到的公文、金流、會議紀錄、內部流程、證人供述，怕真相的不是法院，而是最不想讓證據講話的人！今天「京華城案」被告十一人全員到齊，包含柯文哲、沈慶京、應曉薇、彭振聲、前都發局長黃景茂、前總工程司邵琇珮、應曉薇顧問吳順民、眾望基金會董事長李文宗、木可公司負責人李文娟、會計師端木正、威京集團財務經理張志澄，但也別忘了，還有一名「橘子」許芷瑜被列入同案被告，但潛逃未歸國，被通緝中。

請繼續往下閱讀...

吳靜怡指出，柯文哲在法院門口講得義正詞嚴，但法院不是操弄輿論、壓力、政治動員的直播平台，柯文哲，你一直要求法院直播審判，但為什麼你不乾脆跟「橘子」許芷瑜開直播？你是不是不敢讓許芷瑜面對檢調和大眾親口講講，躲在這些金流、人事之間的背後操作指揮到底是誰？

吳靜怡續指，今日攻防重點，首要就是「工作簿」檔案，若有高度證據能力，法院就會採信檢方對於柯文哲有無收受沈慶京賄賂1500萬元的指控；再來，就是台北市政風處提供給北檢的紙本歸檔文件，包含柯文哲關鍵便利貼。被告依罪名分成「行賄組」、「圖利組」、「政治獻金組」三組，從下週一開始，連續八天辯論！

吳靜怡直言，簡單來講，柯文哲如果清清白白，橘子幹嘛不回來？！說再多，都是笑話。

