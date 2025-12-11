許智傑12/21鳳山大造勢 林岱樺12/27同地點拚場

立委許智傑12/21將在鳳山本命區舉辦大型造勢活動。（記者王榮祥翻攝）

民進黨高雄市長參選人許智傑，今宣布21日將在其本命區鳳山舉辦大型造勢，邀請鄉親站出來選一個好市長、「許」一個好未來；已辦過兩場造勢的立委林岱樺，也將於27日在鳳山同地點辦造勢拚場。

許智傑強調，將延續陳其邁市長的施政再提升，希望推動科技、經濟、魅力、歡喜的城市，讓高雄成為台灣AI首都，用AI智慧孿生城市提升交通、醫療、生活與新創及傳統產業等全面升級。

請繼續往下閱讀...

他還要全力結合南高屏一日生活圈，推動北高雄科技副都心，南高雄AI軟體及金融中心、東高雄溫泉觀光特區，西高雄郵輪及智慧港口，讓海空雙軸拚觀光拚經濟，並加強長照及老弱婦孺的福利與照顧，期許下一個10年，高雄將迎來最關鍵的城市轉型！

「智慧高雄，傑然不同」造勢場預定21日星期日下午15:30到17:00，在鳳山區議會路（高雄捷運鳳山西站旁）登場，許智傑邀請鄉親逗陣選一個好市長、許一個好未來。

此外，立委林岱樺也訂於27日在鳳山舉辦第三場造勢活動，地點與許智傑21日的造勢活動相同，近期將放送相關訊息，立委邱議瑩11月30日已在鳳山辦過大造勢，與許智傑、林岱樺地點相同；唯一還沒推出大造勢場的立委賴瑞隆團隊表示，目前仍持續深入基層、以中小型宣講為主，希望與民眾有更多直接的互動。

立委林岱樺12/27也將在鳳山舉辦造勢活動。（記者王榮祥翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法