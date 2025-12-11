從特別費除罪到助理費除罪 張育萌諷國民黨：全黨救一人歷史重演

張育萌指出，過去國民就曾為了顏清標瞎搞特別費除罪化，如今國民黨提修法「助理費除罪化」、「貪污5萬以下不罰」，根本是「顏寬恒」條款，讓張育萌諷刺「守法真的那麼難嗎？國民黨要不要乾脆訂個『顏家專法』？」。（資料照）

國民黨立委提案要將「助理費除罪化」，引爆國會助理不滿。台灣青年世代共好協會理事長張育萌指出，過去國民黨就曾為了顏清標瞎搞特別費除罪化，如今國民黨食髓知味，直接提修法「助理費除罪化」、「貪污5萬以下不罰」，根本是「顏寬恒」條款，讓張育萌諷刺「守法真的那麼難嗎？國民黨要不要乾脆訂個『顏家專法』？違法也會遺傳嗎？」他也酸柯文哲一手創立的民眾黨，自甘做國民黨小弟，只敢說「公款公用」。

張育萌在臉書發文指出，國民黨永遠都在全黨救一人。荒唐的歷史重演。他表示26年前，顏清標擔任台中縣議長，跑去酒店喝花酒。喝花酒就算了，還把小費、出場費拿到議會報帳。600天內，顏清標總共報了1814萬元，通通是納稅錢付。平均一天就拿3萬。

張育萌表示，在經過訴訟12年，最後最高法院判顏清標3年6個月、褫奪公權。當時，顏清標就是國民黨立委，直接被立法院解職。就是因為這樣，他兒子顏寬恒才會出來補選。

張育萌質疑，當年立法院故意在休會前一天，夜襲三讀《會計法》修正案，瞎搞特別費除罪化——顏清標都已經進監獄關了兩個月，這完全就是「顏清標條款」。現在，顏寬恒涉嫌詐領助理費108萬，拿來買瑪莎拉蒂、付水電費，二審重判8年4個月，比他父親還嚴重。

張育萌批評，國民黨再捲土重來、食髓知味，直接提修法「助理費除罪化」、「貪污5萬以下不罰」——這就是「顏寬恒」條款。對此他也直言，「我的老天爺呀，守法真的那麼難嗎？國民黨要不要乾脆訂個『顏家專法』？違法也會遺傳嗎？」

張育萌提到，過去立法院也曾硬闖過關，最後修正案中漏了「教」字——變成立委喝花酒無罪，教授卻沒有被除罪。當時被控詐領研究費的教授，就是台大醫師柯文哲——《會計法》漏字三讀後，柯文哲還嗆說「也許政府認為喝花酒和做研究一樣對國家很有貢獻。」當時，行政院不願承擔立法院的胡搞。出來嚴正表態的，就是行政院發言人鄭麗文。

張育萌表示，沒錯，就是現在的國民黨主席鄭麗文。她當時說，「會計法修法是由立委提案以及通過，不是行政院的案子，行政院不會提覆議。」現在呢？整個國民黨從上到下，因為顏寬恒快被抓去關，全黨救一人，不惜粉身碎骨——不說我還以為穿越了。怎麼過了26年，這個黨都沒有長進？

張育萌在文末也諷刺，柯文哲一手創立的民眾黨，自甘做國民黨小弟，只敢說「公款公用」。講出「反對」修法很難嗎？守法很難嗎？

