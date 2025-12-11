為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    藍白質疑苗博雅美化戰爭 作家舉國共內戰小故事酸爆

    2025/12/11 09:47 即時新聞／綜合報導
    台北市議員苗博雅近日在直播中提及，現代戰爭爆發時，戰場外的大多數人仍維持上班上課等社會運作，遭質疑美化戰爭。圖為中共解放軍示意圖。（法新社）

    台北市議員苗博雅近日在直播中提及，現代戰爭爆發時，戰場外的大多數人仍維持上班上課等社會運作，不少藍白人士紛紛開砲，甚至質疑苗美化戰爭。筆名「人渣文本」的作家周偉航發文譏諷，過去在國共內戰時，也有一票國民黨人主張全面和平，後來這些談判代表竟全部投共，共軍隨即滅了南京政府。周偉航諷刺，好像有些中國人覺得台灣人都不會讀中共黨史耶。

    周偉航在臉書粉「特急件小周的人渣文本」發文指出，看到一堆藍白針對阿苗的發言在那鬼哭神嚎，說苗是煽動戰爭、美化戰爭，打仗時不該上班上課。

    周偉航為此舉例打臉，他表示在1947年國共內戰初期，曾有一票年輕人出來帶頭反對內戰，在南京、上海、北平推動大規模罷工罷課來促成停戰。這個運動又稱為520反飢餓、反內戰、反迫害運動。但事後證明這些人全是「共產黨指揮」的。

    周偉航也指出，在1949年國共內戰末期，也有一票國民黨人主張全面和平，以談判來中止內戰，最後也代表南京政府去北京談判。結果談沒兩下，這些談判代表就全部投共，共軍隨即大舉渡江，滅了南京政府。

    周偉航諷刺，好像有些中國人覺得台灣人都不會讀中共黨史耶。苗博雅也在留言區現身表示「國民黨史、中共黨史，如今都是我們這些不是國民黨也不是共產黨的人在保存」，周偉航也回應，「我是因為碩士是研究馬克思主義，政大又有國關中心，才有機緣讀到啦，不然更早之前是禁書，更晚之後就沒人想讀了」。

