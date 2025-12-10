藍委吳宗憲爭取宜蘭縣長提名遭恐嚇退選？ 國民黨發聲明駁斥

爭取宜蘭縣長提名的藍委吳宗憲，被爆料遭恐嚇退選，國民黨宜蘭縣黨部今發聲明駁斥。（記者江志雄攝）

美麗島電子報董事長吳子嘉在「董事長開講」節目中爆料說，藍委吳宗憲在宜蘭縣黨部會議餐敘中遭受「恐嚇退選」，並指稱宜蘭縣議長張勝德及父親「放狗咬人」等言論，國民黨宜蘭縣黨部今天（10日）下午發聲明澄清是不實訊息，並表達嚴厲譴責。

國民黨宜蘭縣黨部指出，吳子嘉所述情節，與當日（2日）事實嚴重不符，議長張勝德已明確反駁，當天活動是縣黨部召開地方會議，沒人講出「不會讓你選」等語。

請繼續往下閱讀...

聲明又表示，事件發生後，吳宗憲與張勝德已聯繫溝通，雙方皆認為不實傳播，吳宗憲認為，消息傳過幾手都會失真。張勝德也將自己與吳宗憲委員定位為合作夥伴，2人均有共識，無論最終誰獲得黨內提名，另一方都會以大局為重，全力支持對方參選。

國民黨宜蘭縣黨部表示，有關宜蘭縣長選舉工作，一切按照民主程序辦理，無論是協調、初選或民調，都會尊重黨中央決定，呼籲黨員同志與支持者保持耐心，也請外界停止炒作意圖破壞黨內和諧的不實爆料。

吳子嘉昨晚在節目中說，國民黨宜蘭縣黨部上週二（2日）召開地方會議，有不少黨公職代表出席，吳宗憲受邀到場，會議期間被找到後面一個VIP包廂，張勝德和他的父親等人在裡面用餐，吳到場時，2名議員當場羞辱他，「你選不上」、「你不要來選」、「不會讓你選」，吳宗憲點頭微笑，張勝德與他的父親冷眼旁觀，吳子嘉形容現場情勢宛如「放狗咬人」，行為相當惡劣，消息傳出後，在地方政壇引發熱議。

明年底宜蘭縣長選舉，藍委吳宗憲（左）與宜蘭縣議長張勝德（右）爭取黨內提名。（資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法