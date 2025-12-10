116年起全面禁廚餘養豬 鍾東錦指暴殄天物批農業部沒肩膀

中央宣布116年起全面禁止廚餘養豬，苗栗縣長鍾東錦於議會表示，這是暴殄天物，批農業部沒有肩膀，並認為中央的政策會改變。（記者彭健禮攝）

中央宣布116年起全面禁止廚餘養豬，強化防疫與降低非洲豬瘟風險。不過，國民黨籍苗栗縣長鍾東錦於今（10）日議會定期會，被議員問及縣府相關後續作為時，他除表示會有翔實規劃之外，並指農業部「為了一件非洲豬瘟的小事，禁了全面的廚餘，這叫做暴殄天物」，批農業部沒有肩膀，且認為中央的政策會改變。

苗栗縣議會今天進行定期會二、三讀會及討論提案、臨時動議。縣議員周玉滿、廖秀紅於臨時動議中發言提問關心中央宣布116年起全面禁止廚餘養豬之後，縣府後續作為及廚餘回收之成本等事宜。

請繼續往下閱讀...

「我認為中央的政策會改變」，鍾東錦答詢表示，因為若廚餘全部拿來做飼料，只是農業部為了省事，然後把事情推給環境部，這是不負責任的做法；鍾並指「為了一件非洲豬瘟的小事，禁了全面的廚餘，這叫做暴殄天物」，他覺得農業部不是那麼適任、沒有肩膀。

鍾東錦表示，他個人覺得廚餘用來養豬還是最恰當，只是要用什麼方法可以安全養豬，讓非洲豬瘟不再發生。因為據他知悉已有最新技術叫「環保廚餘」，他認為專家會有更好的辦法來解決當前的問題。

鍾東錦並再次強調，所以他不認為農業部會傻到把廚餘全部當廢棄物，若當一般事業廢棄物的處理單價一公噸可能破2000元，全台計算下來是天文數字，所以他覺得這樣會浪費很多食材，「非洲那麼多人吃不飽，我們這樣暴殄天物，是不恰當的」，縣府也會做翔實的規劃來因應。

