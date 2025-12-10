成立「台灣住民自決建國運動小組」 獨派：台灣是台灣人的國家

「台灣住民自決建國運動再出發推動小組」正式成軍。（擷取自台灣國臉書）

台灣國、台聯黨等數個獨派團體、政黨今天下午赴民進黨中央召開記者會，宣布成立「台灣住民自決建國運動再出發推動小組」。隨後，一行人到教育部前提出五大訴求包含，包含教科書、政府網站須如實呈現台澎主權演變、台灣人民具天賦自決權應依國際法啟動「住民自決投票」等，並重申台灣是台灣人的國家，2350萬人民有權以住民自決完成獨立建國。

賴清德總統日前親口向台灣國理事長陳峻涵說：「住民自決本來就是大家的權利。」台灣住民自決建國運動再出發推動小組認為，這等同對住民自決的正式認證，為台灣建國運動帶來新的契機。因此，他們選在世界人權日宣布「台灣住民自決建國運動再出發推動小組」正式成軍，號召全民共同迎向歷史關鍵時刻，攜手參與建國這項最偉大的運動。

台灣國創辦人王獻極、台灣國臨時政府總召沈建德、台聯黨主席周倪安、西門町台獨旗隊創隊長李文賓、台灣國執行長陳慶坤、台灣國理事長陳峻涵等人下午先在民進黨中央前召開記者會，發放由推動小組編撰的《台灣住民自決建國運動再出發：揭開歷史真相》小冊；一行人隨後轉往教育部提出訴求。

台灣住民自決建國運動再出發推動小組指出，總統府近日明確宣示，開羅宣言、波茨坦公告、舊金山和約等二戰文件均未決定台灣最終政治地位，與AIT及國務院相互呼應；然而，教育部與國史館卻仍持續以錯誤敘事教育下一代，混淆台澎在國際法上的地位，本小組要求教育部立即停用錯誤教材、全面啟動史實還原機制，讓國家走向真相與正常化。

推動小組向教育部前提出六大質疑，一、接受日軍投降等於取得主權嗎？軍事「接受投降」並非主權移轉。若中華民國主張「接收及主權」，請提出法律依據及具體證據；二、若中華民國已取得主權，為何美國至今仍主張「台灣地位未定」？美國是主要佔領國，其法律立場教育部是否敢公開反駁；三、若開羅宣言有效，為何未寫入舊金山和約？盟國刻意不寫受讓國，其意義再清楚不過。四、日本放棄台澎卻未指定受讓方，中華民國以何身分留在台灣？不是主權國，即屬非法滯留；五、《台灣關係法》稱現存的中華民國政府為「Governing Authority（台灣治理當局）」，教育部還要否認多久？六、中華民國政府未取得台灣主權，中華人民共和國政府（PRC）憑什麼宣稱根據2758號決議「繼承」台灣？

推動小組提出五大主張，包含一、教科書、政府網站須如實呈現台澎主權演變，停止政治洗白；二、中華民國流亡政府應承認現況，停止虛構敘事；三、台灣政治地位未定意指主權在人民手中；四、台灣人民具天賦自決權，應依國際法啟動「住民自決投票」；五、教育部、國史館應誠實告知：中華民國政府從未在國際法上取得台澎主權，其地位僅為「台灣治理當局」。

推動小組重申，今天的活動不是對抗，而是讓政府說真話；今天要求還原歷史，明天走向住民自決，而教育部前高掛的「總統府宣示台灣政治地位未定 請教育部國史館還原歷史真相」布條，就是給當局的嚴肅提醒。

「台灣住民自決建國運動再出發推動小組」在教育部前高掛「總統府宣示台灣政治地位未定 請教育部國史館還原歷史真相」布條，遞交訴求。（擷取自台灣國臉書）

