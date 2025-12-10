為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    台南預算審不完加開臨時會又流會 官員也無奈

    2025/12/10 17:24 記者蔡文居／台南報導
    台南市議會10日起召開臨時會續審預算，結果下午又因出席人數不足而流會。（記者蔡文居攝）

    台南市議會10日起召開臨時會續審預算，結果下午又因出席人數不足而流會。（記者蔡文居攝）

    明年度台南市總預算迄未完成審查，台南市議會今天起召開臨時會續審預算，結果下午又因出席人數不足，議員杯葛而流會，這也是繼上週定期會最後一天加開預算聯席審查環保局預算流會後，再次因人數不足流會。南市環保局官員列席審查一再碰到流會，也感到無可奈何。

    台南市議會今天起於永華議事廳召開第10次臨時會，本次會期主要接續審議115年度台南市總預算暨附屬單位預算案，及市府具時效急迫性的墊付款案。為爭取時間，首日完成大會議程後，上午緊接著由環保衛生委員會接續審查環保局明年度預算。

    上午結束議程後，下午續審預算，因議員趙昆原不滿臨時會為何不依往例到新營民治議事廳審查，要求清點人數。最後出席人數僅17人，未達半數28人而流會。

    115年度台南市總預算歲出編列1270億餘元，上週結束的定期會來不及審完，南市議會今天起加開10天臨時會，今天又流會，目前還有環保局等10餘個局處單位預算未審完。

    市議會表示，第10次臨時會議程安排11日下午、12日至17日全天議程皆為聯席審查市總預算暨附屬單位預算案，11日上午聯席審查墊付款案，18日及19日進行三讀議案第二、三讀會等議程，19日閉幕。

