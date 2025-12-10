國會助理工會12/12立院訴求工作權 拜會陳玉珍尋共識

國會助理工會將在本週五上午9時30分在立法院正門集會，隨後前往拜會藍委陳玉珍。圖為立法院中興大樓佈告欄張貼多張國會助理徵才資訊。（資料照）

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化修法，引發討論。國會助理工會今天透過新聞稿表示，陳已致電表達願與工會及助理們當面溝通，為了讓眾多公費助理訴說心聲，工會將在本週五上午9時30分在立法院正門集會，表達保障公費助理合法工作權的訴求，隨後前往拜會陳玉珍，藉由雙方當面溝通，以期達成共識。

陳玉珍提案修正「立法院組織法部分條文」，規定立委每人得置助理若干人，由委員聘用，其健檢、文康活動及依勞基法等規定應由雇主負擔的相關費用，由立法院編列一定數額預算補助，補助費用由立法院撥予立委統籌運用，免檢據核銷等。草案已在5日立法院會付委審查。

國會助理工會今天下午透過新聞稿表示，有關陳玉珍所擬具「立法院組織法第32條、第33條及第35條文修正草案」，本日上午，陳委員已致電立法院國會助理工會，表達願與助理工會及助理們當面溝通，進一步瞭解公費助理對修正案意見及訴求，共同討論可行方案。陳玉珍除說明提出此次修法之目的外，同時表達完全瞭解與尊重公費助理們及國會助理工會所提出的相關訴求。

國會助理工會表示，感謝陳玉珍表達願與公費助理們及工會幹部溝通，並尊重公費助理法制化的訴求；但基於有眾多公費助理密切關心此事的發展，均期盼工會能辦理集會，讓大家有一個訴說心聲的機會，為不負眾望，因此在12日上午9時30分於立法院中山南路1號正門集會，表達保障公費助理合法工作權的訴求，隨後前往拜會陳玉珍，藉由雙方當面溝通，以期達成共識，保障公費助理工作權。

國會助理工會提出的主張包含：一、立法院公費助理工作權，應予保障。二、現行公費助理制度，應予維持。三、公費助理既有之權益及福利，應予入法，

國會助理工會本週五將集會，訴求保障公費助理合法工作權。（國會助理工會提供）

