否認「鄭習會」門票說 鄭麗文：「九二共識」與「反對台獨」足矣

國民黨主席鄭麗文今（10日）主持中常會，並發表談話。（記者田裕華攝）

日前傳出國民黨主席鄭麗文與中共中央總書記習近平已達成農曆年前後舉辦「鄭習會」共識，北京方面並以國民黨要擋下賴政府軍購預算等「三張門票」做為會面前提，鄭麗文今日再度澄清表示，相關傳聞都是「編故事」，並強調兩岸有共同的願望，就是希望和平與和解，這不需要有任何的條件，因為「『九二共識』與『反對台獨』足夠矣！這就是最堅實的政治基礎，沒有其他什麼條件！」

鄭麗文下午主持中常會發表談話指出，她今天中午與所有歐洲國家駐台代表餐敘，10幾個國家除了奧地利代表不克出席外，其他全數出席，她告訴這些歐洲國家代表，如果對國民黨有意見、有問題或好奇，都可以直接與她溝通，而原因就是這幾天媒體刊登一篇子虛烏有的報導「編故事」，她告訴各國代表，報導中把「鄭習會」的時程都幫她訂好了，還說國民黨副主席與對岸談了些什麼，「比我們更清楚，好像在平行時空」。

鄭麗文說，她要再一次鄭重澄清，報導內容全部都是瞎編，她已經請文傳會主委吳宗憲寄出律師函要求澄清，並保留法律追訴權，其他媒體根據子虛烏有的報導繼續編故事，民進黨的側翼與政治人物相關評論也全部都是虛構，「萊爾校長」再度啟動機制，凸顯綠營的心虛緊張。

鄭麗文強調，國民黨2位副主席與對岸見面時，民進黨都還沒有提出國防特別預算，何來條件之說？她請所有中常委放心，今天國民黨要在台灣發揮關鍵影響力，締造兩岸和平，改變兩岸戰危的不歸路，要改走兩岸和平共榮的道路，這一個多月來，她馬不停蹄會見各國駐台代表、重要智庫與媒體，感受到長期以來他們對於國民黨的誤解以及民進黨的抹黑，自己一定會竭盡所能向國際社會說明國民黨的主張與立場、價值，並深信這個立場不只符合台灣2300萬人的利益，也符合國際地球村的共同期待。

鄭麗文強調，她負責任的向大家報告，兩岸和平至關重要，也是所有國際社會所關注與在意，兩岸絕對不能冒險發生軍事衝突，她相信台澎金馬必須扮演關鍵的角色，而真正有能力發揮影響力的政治團體就是國民黨，所以國民黨的責任重大，也完全合乎國際社會期待。

鄭麗文說，兩岸和平不只關乎兩岸人民，也得到國際社會的祝福，唯有兩岸和平，台海才能永續穩定，不會因台灣內部的政黨輪替，讓過去馬政府8年的和平繁榮都歸零並化為烏有，她有信心這絕對符合全人類的福祉，但十分遺憾與痛心的是，挑撥、破壞、見不得兩岸關係好，也不願意看到兩岸和平的就是執政黨，用造謠、抹黑、挑撥生事的卑劣手法破壞。

鄭麗文還說，馬政府8年的兩岸和平穩定與繁榮，軍購從來就不會成為爭議話題，也不需要擔心外界見縫擦針及扭曲，一些錯誤報導與民進黨的謊言供應鏈，難免會有人寧可信其有，長此以往也累積了很多的成見，但都無助兩岸相互了解、和平，居心叵測，但對追求和平國民黨絕不會退卻，會繼續堅定步伐，這才是國際社會所期待。

