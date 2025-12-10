為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    粉專發文對比黃國昌、賴瑞隆挨批不實扭曲 翁達瑞：壞蛋騙笨蛋

    2025/12/10 13:54 即時新聞／綜合報導
    民進黨立委賴瑞隆年僅8歲的兒子被爆在校疑似霸凌同學，遭部分媒體、網路刻意與政治連結，旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）發文質疑，藍營粉專的貼文就是胡說八道，臉書粉專「不禮貌鄉民團」的發文更是充斥不當連結。（資料照）

    民進黨立委賴瑞隆年僅8歲的兒子被爆在校疑似霸凌同學，遭部分媒體、網路刻意與政治連結，旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）發文質疑，藍營粉專的貼文就是胡說八道，臉書粉專「不禮貌鄉民團」的發文更是充斥不當連結。（資料照）

    民進黨立委賴瑞隆年僅8歲的兒子被爆在校疑似霸凌同學，遭部分媒體、網路刻意與政治連結，旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）發文質疑，藍營粉專的貼文就是胡說八道，臉書粉專「不禮貌鄉民團」的發文更是充斥不當連結，把媒體對黃國昌的監督，扭曲為欺負黃國昌的孩子，在發文中公審賴瑞隆的兒子，也都是沒有證據的指控，但一篇充滿扭曲、不實、與嘲笑的貼文，卻獲得超過11K的反應數，將近300次分享，讓他感嘆這是一篇「壞蛋騙笨蛋」的臉書貼文：作者壞，讀者笨！

    翁達瑞在臉書發文指出，藍營媒體公審賴瑞隆的八歲小孩，不能見容於任何文明社會。藍營粉專知道無法辯護，只能拖別人下水，指控鏡週刊與電視台也欺負黃國昌的孩子。

    翁達瑞批評，藍營粉專的貼文就是胡說八道，卻也能獲得超過11K的反應數。他也擷取「不禮貌鄉民團」臉書粉專的發文，並直言該文就是典型的「壞蛋騙笨蛋」。

    翁達瑞表示，「不禮貌鄉民團」在貼文第一段寫道：「黃國昌的孩子沒有80（霸凌諧音）任何人，只因為他是黃國昌的孩子，被肉搜、被曬學校、被曬補習班、被曬家庭接送用車，青鳥拍手叫好，鏡週刊+三立連播好幾天。」

    翁達瑞質疑，貼文提到的「曬學校、曬補習班、曬家庭接送用車」，其實都不是針對黃國昌的孩子。他表示「所謂的曬學校，指的是黃國昌的老婆把孩子的戶籍寄放在明星學區的友人家，是大人的決定，與小孩無關」。

    至於「所謂的曬幼稚園，指的是黃國昌小姨子經營的安親班，是大人的事業，與小孩無關」、「所謂的曬家庭接送用車，指的是黃家名下的汽車，是大人的財產，與小孩無關」。

    翁達瑞直言，這段文字充斥不當連結，把媒體對黃國昌的監督扭曲為欺負黃國昌的孩子。如果這樣的連結可以被接受，那政治人物接受財團的名車與豪宅供養，只要子女也有使用，媒體就不能監督了。

    翁達瑞表示，「第一段文字的不當連結已達可笑的程度」。針對貼文的第二段指稱「賴瑞隆的孩子80（霸凌諧音）好幾人，把女孩子關在廁所、威脅她。事情爆出後，青鳥和民進黨議員痛批『藍白兩黨為何要欺負一個八歲小孩?』」翁達瑞也強調，「這段文字就是在公審賴瑞隆的兒子，而且都是沒有證據的指控」。

    翁達瑞表示，賴瑞隆的兒子是否霸凌好幾人，有無把女孩子關在廁所，還在調查中。至於所謂的「威脅」，就算真的有，也不過是童言童語。這段文字還嘲笑綠營支持者與民進黨議員痛批藍白兩黨欺負八歲小孩。賴瑞隆的八歲兒子被藍營媒體與群眾公審是鐵的事實。最諷刺的是，這篇貼文也是在公審八歲的小孩。

    翁達瑞直言，這是一篇充滿扭曲、不實、與嘲笑的貼文，竟也獲得超過11K的反應數，將近300次分享。我不禁感嘆這是一篇「壞蛋騙笨蛋」的臉書貼文：作者壞，讀者笨！

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播