陳玉珍堅決不撤「助理費除罪化」提案 粉專轟：囂張到極點！

國民黨立委陳玉珍堅決不撤「助理費除罪化」提案惹議。（資料照）

國民黨立委陳玉珍日前提案修法將助理費除罪化，引發高度爭議，立法院國會助理工會週五將在議場外抗議，呼籲陳玉珍撤案。對此，臉書粉專「Mr.柯學先生」譴責「真的囂張到極點耶！」

粉專「Mr.柯學先生」今發布1張含有陳玉珍照片的圖卡，內容提及「助理費除罪法案，陳玉珍強硬回嗆『我不會撤回』，不要污名化連署的立委」，「Mr.柯學先生」痛斥，「真的囂張到極點耶！」

網友看到貼文後紛紛留言，有人說「立委的提案權利不是拿來合法化貪污助理費的工具！陳玉珍如此吃相難看，真的太無恥了！」、「太離譜了，白藍就是禍害台灣的垃圾」、「提案是你立委的權力沒錯，但沒叫你把犯罪行為合法化欸！」。

立法院國會助理工會幹部強調，如果陳玉珍在週五前撤案，或立法院長韓國瑜願意出面保證不會讓國民黨處理該案，才會調整抗議行動。對此，陳玉珍今受訪時表示，尊重他們的自由，也歡迎來溝通，但不要污名化連署的委員，「提案是我們的權利，但我不會撤回」。

國會助理工會抗議助理費除罪化籲撤案 陳玉珍：不會撤回

