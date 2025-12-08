為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    傳國民黨為「鄭習會」擬刪反共黨章 吳崢：台灣民主不能當「投誠伴手禮」

    2025/12/08 12:43 記者陳昀／台北報導
    民進黨發言人吳崢。（資料照）

    民進黨發言人吳崢。（資料照）

    國民黨內傳出為促成「鄭習會」，正計劃刪除黨章第二條「反對共產主義」的核心條文；民進黨發言人吳崢今質疑，刪除「反共黨章」並非單純的黨務調整，而是涉及國民黨是否與中共取得某種默契的重要政治訊號，台灣人的自由民主與身家財產，不能成為任何政黨投誠的伴手禮，國民黨急著鬆動反共立場，應向台灣人民清楚說明理由。

    吳崢質疑，國民黨刪除反共條文的理由是什麼？難道是準備讓人民接受共產黨統治？當一個政黨願意主動卸下「反對極權」的明確立場，其所傳遞的訊號，外界自然會質疑是否已默認極權的合理性。

    吳崢提到，人民更關注的是國民黨與中國之間是否有其他承諾？立法院國民黨團總召傅崐萁每次赴中後，隨即推動一連串癱瘓政府的惡法，鄭麗文當選國民黨主席後，2位副主席更在短時間內3度赴中，這些行程究竟談了什麼？又答應了什麼？在這些問題尚未說明前，急著修改黨章，國民黨恐怕更難向社會交代。

    吳崢強調，政黨之間可以在兩岸政策上有不同路線，但不能有兩個老闆。台灣人的自由民主與身家財產，更不能成為任何政黨投誠的伴手禮。在中國持續文攻武嚇之下，朝野應團結一致，不該為利益交換放棄最基本的反共核心價值與普世民主信念。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播