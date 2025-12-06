蘇巧慧、陳品安同台新北苗栗同鄉會 互相拉抬喊：一棒接一棒、一代接一代

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左2），與苗栗縣長參選人陳品安（右2）今（6）日同台出席新北市苗栗同鄉會大會，兩人更相助拉抬。（記者羅國嘉攝）

迎接2026地方選舉，民進黨新北市長參選人蘇巧慧，與苗栗縣長參選人陳品安今（6）日同台出席新北市苗栗同鄉會大會，兩人更相助拉抬。蘇巧慧受訪表示，希望可以一代接一代，一棒接一棒，每一個位置都有最好的人才來擔任，民進黨一定會加油；陳品安則說此次北上是為支持同鄉會，更呼籲苗栗鄉親力挺蘇巧慧。

蘇巧慧上午陪同總統賴清德出席輔仁大學百年校慶，下午再到同鄉會活動，被問到是否感受到「總統級助攻」。蘇巧慧指出，賴清德今日在新北行程多，包括輔大校慶及苗栗同鄉會理事長交接，皆是既定安排，地方鄉親也都期待總統現身。很高興受邀參與重要場合，與鄉親分享喜事、為地方加油，都是好事。

蘇巧慧表示，今日活動除了陳品安北上，新北多位民意代表不管從立委到議員皆到場力挺，展現民進黨「新北團隊」的凝聚力。民進黨近年積極培育青年投入公共事務，不論中央與地方，都有許多認真負責、態度誠懇的優秀人才。

蘇巧慧說，希望可以一代接一代，一棒接一棒，每一個位置都有最好的人才來擔任，民進黨一定會加油。

陳品安則表示，她與同鄉會理事長本就熟識，今日特別北上支持，也感謝鄉親情誼；並向在場苗栗同鄉喊話，希望大家多多支持最優秀的新北市長候選人蘇巧慧。#

