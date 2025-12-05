為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    核三廠若2028年重啟 卓榮泰：「非核家園」要重新定義

    2025/12/05 21:47 記者鍾麗華／台北報導
    行政院長卓榮泰今天接受廣播專訪表示政府推動多元綠能，也可在安全和共識下接納新的核能技術，「非核家園」這幾個字可能要重新定義。（行政院提供）

    行政院長卓榮泰今天接受廣播專訪表示政府推動多元綠能，也可在安全和共識下接納新的核能技術，「非核家園」這幾個字可能要重新定義。（行政院提供）

    經濟部核定台電針對核二、核三廠重啟自主安全檢查，經濟部預估若一切條件符合，最快2028年可重啟核三廠。行政院長卓榮泰今（5）日接受廣播專訪表示，非核家園是目標，不過時程可能必須往後延。而政府推動多元綠能，也可在安全和共識下接納新的核能技術，「非核家園」這幾個字可能要重新定義。

    卓揆說，核安會訂定再運轉計畫，交給台電進行自主安全檢查，估計自主檢查約需要1年半到2年時間，不過誰都沒法保證自主安全檢查的結果，也許要更換的設備沒了、可能某種技術沒辦法用了，更可能遇到地質土壤問題、地震帶問題無法解決。倘若條件許可、完全沒問題，也還要回到核安會決定是否准許重啟。

    被問到若核三廠重啟，民進黨如何維持「非核家園」理想，卓揆指出，非核家園是我們的目標，本來設定在2025年，「電業法」的相關條文已經被修掉了。前總統馬英九也提過「非核家園」，目前「非核家園」期程雖無法定期限，但政府還是追求非核家園，只是時程必須往後延。

    卓揆強調，為了不矛盾非核家園，政府還是極力發展多元綠能。不過，若有新式核能技術研發成功可供商轉，政府和國人也在核安無虞、核廢有解以及社會共識情況下接受新式核能，屆時「非核家園」可能要重新定義，而賴總統正在推動發展多元綠能與二次能源轉型，這與「非核家園」並不排斥。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播