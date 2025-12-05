核三廠若2028年重啟 卓榮泰：「非核家園」要重新定義

行政院長卓榮泰今天接受廣播專訪表示政府推動多元綠能，也可在安全和共識下接納新的核能技術，「非核家園」這幾個字可能要重新定義。（行政院提供）

經濟部核定台電針對核二、核三廠重啟自主安全檢查，經濟部預估若一切條件符合，最快2028年可重啟核三廠。行政院長卓榮泰今（5）日接受廣播專訪表示，非核家園是目標，不過時程可能必須往後延。而政府推動多元綠能，也可在安全和共識下接納新的核能技術，「非核家園」這幾個字可能要重新定義。

卓揆說，核安會訂定再運轉計畫，交給台電進行自主安全檢查，估計自主檢查約需要1年半到2年時間，不過誰都沒法保證自主安全檢查的結果，也許要更換的設備沒了、可能某種技術沒辦法用了，更可能遇到地質土壤問題、地震帶問題無法解決。倘若條件許可、完全沒問題，也還要回到核安會決定是否准許重啟。

被問到若核三廠重啟，民進黨如何維持「非核家園」理想，卓揆指出，非核家園是我們的目標，本來設定在2025年，「電業法」的相關條文已經被修掉了。前總統馬英九也提過「非核家園」，目前「非核家園」期程雖無法定期限，但政府還是追求非核家園，只是時程必須往後延。

卓揆強調，為了不矛盾非核家園，政府還是極力發展多元綠能。不過，若有新式核能技術研發成功可供商轉，政府和國人也在核安無虞、核廢有解以及社會共識情況下接受新式核能，屆時「非核家園」可能要重新定義，而賴總統正在推動發展多元綠能與二次能源轉型，這與「非核家園」並不排斥。

