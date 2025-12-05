財劃法亂修惡果來了! 台中市府通知1月薪水可能延遲 教育輔導人員爆不安

針對財劃法修法恐影響中市輔導人員薪水及續約，盧秀燕回應，中央如果不執行，就一個羅蔔、一個坑。（記者蔡淑媛攝）

台中市教育局近日向基層專業輔導人員發出通知，指財劃法補助比例下調，局內多項人事經費「下降」，恐影響一月份契約核定及人力審查會排程，不僅薪水可能延遲發放、甚至不一定續約，還要求同仁自行做好財務規劃，台中市議員江肇國今天表示，此舉已引發第一線教育人員極大不安。

對此，市長盧秀燕答詢，這些人員不是公務人員，是有計畫才聘請的人員，目前不知道計畫是否進行，中央如果不執行，就一個羅蔔、一個坑。

江肇國說，藍白亂修財劃法導致地方政府補助受到調整，台中市受影響的專業輔導人員與輔導老師達590人、經費規模超過3億元，其他因各類計劃而受影響的約聘僱人員更多，市府卻對基層說「一月薪水可能會晚到」、「續約要等市府人事會議決定」，等於把中央補助比例調整的壓力，全數轉嫁給最基層的教育人員。

江肇國直言，市長與局處首長的薪水，不會因中央補助比例調整而延遲，基層約聘僱輔導人員每天面對孩子、承擔最多業務，卻成為財務調整下的第一批受害者，完全不合理；他說，這些計畫本來就有中央與地方共同分擔，只是比例不同，市府應在預算審查時，就清楚掌握與說明因應方案，而非到12月才突然通知基層「一月薪水可能會晚發」，讓每天辛苦為學生服務的輔導人員陷入巨大焦慮。

江肇國要求台中市因財劃法增加的預算，應優先撥補基層人員受影響的薪資，「不要到時候薪水欠過年！」市府應儘速提出完整且具體的因應方案，確保所有約聘僱人員、專業輔導人員及輔導教師的薪資、契約及續聘權益不受影響。

