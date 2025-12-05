為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    藍營不滿小紅書遭禁！周軒搬「1證據」諷：國民黨修法假的嗎

    2025/12/05 18:13 即時新聞／綜合報導
    內政部4日宣布對「小紅書」封鎖1年。（彭博）

    中國APP「小紅書」在台灣擁有超過300萬的用戶，但內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》對其封鎖1年。對此，政治工作者周軒表示，《詐欺犯罪危害防制條例》是國民黨日前引以為傲的修法，並質疑，「然後今天國民黨一堆立委出來幫小紅書講話？」

    周軒今（5日）於臉書粉專提到，2024年7月12日，《詐欺犯罪危害防制條例》在立法院三讀通過；而2024年7月16日，國民黨立法院黨團把《詐欺犯罪危害防制條例》，列為立法院第22次院會修法的「漂亮成績單」。

    針對「小紅書」被封鎖1年，周軒批評藍營，「然後今天國民黨一堆立委出來幫小紅書講話？誰來幫在小紅書上面被騙的台灣人講話？」更強調，「國民黨修法是假的嗎？漂亮成績單是騙選民嗎？阿對了，那個時候大罷免快要投票了，果然是這樣啊。」

    最後，周軒重申，「國民黨現在是不是挺詐騙呢？如果覺得詐欺危害防制條例不可以管到小紅書，你們趕快提案修法啊！反正藍白多數，民進黨也投不贏你們，快點提案吧，等你們喔。」

