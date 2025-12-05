打造宜蘭農業新韌性 林國漳提全民農業3大主張

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（左）今天陪同副總統蕭美琴參訪礁溪金柑農園，提出「全民農業」3大主張。（林國漳競選辦公室提供）

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今天陪同副總統蕭美琴參訪礁溪金柑農園，提出「全民農業」3大主張，包括1、推動農業保險制度，建構農業安全網；2、推動「綠活台灣・有機新宜蘭」運動，全面加速有機倍增；3、建立「企業ESG農業認養平台」，擴大全民投入農業永續；盼藉由3大主張落實，打造宜蘭農業新韌性。

面對氣候變遷、產業升級需求與消費者對食安、環境品質的期待；林國漳提出「全民農業」三大政策主張，要以制度化保障與永續轉型，提升宜蘭農業競爭力與韌性。

林國漳要推動「農業保險制度，建構農業安全網」；他說，宜蘭位於颱風迎風面，每年農作物都承受高天候風險，除了政府救助，他主張擴大農、漁、牧品項納入一般農業保險並提高保費補助，讓農民在面對不可預測的氣候時，有更完整的制度支撐。

此外，「綠活台灣・有機新宜蘭」運動，全面加速有機倍增，也是推動重點；林國漳指出，台灣每年每公頃農地農藥使用量高達13公斤，顯示提升永續農法的重要性。他主張擴大有機轉型獎勵與生態補助，設置「植物診療師」協助科學減藥，推動農藥減半，有機耕地每年成長10%，打造宜蘭成為全台亮點的有機產區。

林國漳還提到建立「企業ESG農業認養平台」，擴大全民投入農業永續，他說，農業涵蓋糧食安全、生態維護、地方文化與產業經濟多重角色，他將推動企業ESG參與包括有機農法、休閒農業、食農教育等領域，讓企業、社區與消費者共同投入，形成多元支持系統，提高產業韌性與長期價值。

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（右）今天陪同副總統蕭美琴參訪礁溪金柑農園，提出「全民農業」3大主張。（林國漳競選辦公室提供）

