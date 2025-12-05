為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    助理費除罪化 傅崐萁稱進步法案：是保護這些助理

    2025/12/05 10:21 記者劉宛琳／台北報導
    國民黨立委傅崐萁。（資料照）

    國民黨立委陳玉珍提出「立法院組織法修正草案」，將立委助理費除罪化，遭疑有意為同事顏寬恒涉助理費案解套，此案今天在立法院會交付委員會審查。國民黨團總召傅崐萁今受訪表示，助理費的修正是進步法案，修法好好保護民代助理，無須成為民代的共犯。

    陳玉珍修法新增「補助費用」，由立法院撥予立委統籌運用，免檢據核銷；且立委統籌運用項目不限於助理費、助理實施健康檢查費用、助理文康活動費用等。

    傅崐萁表示，希望媒體不要再三的扭曲，「助理費的修正案是一個進步的法案」，包括在美國這些主要的國家就是一個實質的補貼，而且助理費修正以後，可以真正讓助理能夠得到保障，薪資是6萬元就是6萬元，不用再退什麼5千、1萬回來，不要讓助理成為共犯。

    傅崐萁強調，助理費的修正案不只是要迎頭趕上所有先進國家，能夠對國會議員實質的補貼，也能夠讓我們的助理很紮實的報多少薪資就是領到多少錢，因為無須成為所謂民意代表的共犯，「我們今天是保護這些助理」，不管是在地方還是國會的助理。

    傅崐萁說，民代助理能夠領多少薪水絕對不會打折，助理費修正案能夠保障所有良善的助理得到最大的保障，不用讓助理的薪資還要捐出給辦公室，還是做其他的使用，這正是向世界這些先進的國家迎頭頭趕上。中華民國的國會不要再像50年前落後的國會，我們早就應該迎頭趕上世界時代的潮流，不是再由這些扭曲的這些訊息，網軍、綠嘴不斷地攻擊。

    傅崐萁表示，想真正守護好我們的助理，就應該很真實地攤在陽光下，不要再陷助理於不義成為共犯，舊時代的這些邏輯早就應該把它摒棄掉，不合時宜的早就應該要修法，好好的來保護我們的助理，能夠在任何協助的舞台上好好的發揮。

