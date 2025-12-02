跟進國民黨團擋1.25兆國防預算 黃國昌要賴清德赴立院「諮詢」

台灣民眾黨立法院黨團2日召開「國防自主跳票、軍購交付延宕，全民三問賴總統!!」記者會，立委黃國昌（右）、林憶君（左）出席。（記者羅沛德攝）

總統賴清德宣布提出1.25兆元國防特別預算，國民黨立院黨團書記長羅智強今日表示，將在中午的程序委員會對該特別預算提出暫緩列案。民眾黨團總召黃國昌今日也說，民眾黨會同意暫緩列案，並要求總統赴立法院諮詢。

黃國昌對賴清德總統提出三大提問，一、對於1.25兆史上最高對美軍購，敢保證如期交貨？二、敢保證即時形成戰力？三、敢保證不排擠社福支出？四、賴總統2024年總統大選承諾願意來國會報告、接受立委諮詢，敢來國會面對這些質疑嗎？

黃再問，請賴清德履行他在2024年政見發表會提出的承諾，民進黨強調是諮詢不是質詢，沒有關係，就用賴總統主張的諮詢，在審計長人事同意權時是怎麼做，賴總統來國會就怎麼進行。

黃國昌表示，今日黨團會議討論決議後，針對1.25兆天價的特別預算，現在黨團收到的只有兩張A4的特別條例，在賴清德正面回應民眾黨團今日記者會所提的提問之前，今日中午的程序委員會會，民眾黨團會同意暫緩列。

