    首頁 > 政治

    謝長廷：支持反戰是「反侵略戰爭」 不是「反自衛」任人宰割

    2025/11/28 13:59 記者方瑋立／台北報導
    前駐日代表、總統府資政謝長廷（中）今日應台北大同扶輪社邀請出席記者會品嚐日本水產，呼籲社會各界響應。（記者羅沛德攝）

    前駐日代表、總統府資政謝長廷今（28）日應台北大同扶輪社邀請出席記者會品嚐日本水產，呼籲社會各界響應。他在會後受訪強調，愛好和平、支持和平解決兩岸問題的反戰，是「反侵略戰爭」，而不是「反自衛」淪為任人宰割。

    謝長廷今天與立委郭國文、陳冠廷等人出席民團記者會，並在媒體鎂光燈前大啖日本干貝、獅魚和真鯛料理，呼籲社會團體、企業各界響應。

    謝長廷會後回應媒體提問時強調，他因愛好和平、支持和平解決兩岸問題，所以反戰，但反戰是「反侵略戰爭」，不是「反自衛」，否則就是任人宰割。

    謝長廷指出，戰後世界秩序事實上由美國主導，「舊金山和約」有49個國家簽名，日本是當事國，參加的是「同盟國」，因此台灣附近有德國、英國軍艦經過，這就是因為當時的同盟國介入。台灣人應該知道這一些有力的底氣，台灣才有未來。

    另針對網路上有人造謠謝長廷曾以「郵寄」珠寶的方式賄賂日本首相高市早苗，謝長廷直言「那個是謠言」，會說賄款用郵寄的，可見造謠的人根本沒有社會經驗，活在一個封閉的社會。

    至於包括前總統馬英九在內的政治人物聲稱高市言論干涉台灣、造成台灣困擾，謝長廷說，這很難令人理解。他指出，台灣人與對岸和平談判解決問題，以及高市所談的自衛論，是兩個不同的時空，因為高市所講的是台海已經被封鎖，軍艦已經開出來，轉一下就可能打到旁邊沖繩、菲律賓，所以已經不是和談的時候。

    謝長廷強調，所以這種言論是把兩個時空湊在一起，要嘛是不理解，要嘛是惡毒。

