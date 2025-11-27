民進黨3縣市初選政見會將登場 高雄、台南納「提問」環節

民進黨今（27）日分別舉行嘉義縣長、台南市長、高雄市長提名初選電視政見發表會協調會議。（資料照）

民進黨布局2026年地方選戰，今（27）日分別舉行嘉義縣長、台南市長、高雄市長提名初選電視政見發表會協調會議，預計12月22日至明年1月4日辦理政見會。據規劃，台南市及高雄市採「申論、提問、結論」形式，提問人選由中央黨部邀請專家、學者或媒體人擔任；嘉義縣則採「申論、結論」形式、沒有「提問」環節。

民進黨發言人吳崢說明，依民進黨第21屆第53次中常會決議，主要選務日程，11月24日至28日為政見會事宜協調期；12月22日至2026年1月4日為辦理政見會期間。

請繼續往下閱讀...

吳崢表示，協調會議由副秘書長何博文主持，3縣市長初選參選人，嘉義縣黃榮利、蔡易餘，台南市林俊憲、陳亭妃，高雄市林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆均指派代表出席，並由選對會代表張宏陸一同出席。

其中，嘉義縣長提名初選電視政見發表會，會中決議採「申論、結論」形式舉行；台南市長、高雄市長提名初選電視政見發表會，會中決議採「申論、提問、結論」形式舉行。政見發表會時間，決議由中央黨部與承辦單位協調適合日程後，抽籤決定三縣市舉辦日程；政見發表會相關執行細節，決議授權由中央黨部擬定之。

據了解，台南市及高雄市採取的「提問」環節，由民進黨中央黨部邀請專家、學者或媒體人提問，而非參選人「交互詰問」的辯論形式。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法