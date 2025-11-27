為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    遭黃國昌狗仔跟監 陳時中已提告：不能讓做事錯的人不痛不癢

    2025/11/27 08:02 記者鍾麗華／台北報導
    行政院政務委員陳時中昨（26日）接受「鏡新聞」專訪時，對於遭疑似民眾黨主席黃國昌狗仔集團跟監，他首度透露，已經提告了。（資料照）

    行政院政務委員陳時中昨（26日）接受「鏡新聞」專訪時，對於遭疑似民眾黨主席黃國昌狗仔集團跟監，他首度透露，已經提告了。（資料照）

    行政院政務委員陳時中昨（26日）接受「鏡新聞」專訪時，對於遭疑似民眾黨主席黃國昌狗仔集團跟監，他首度透露，已經提告了，他認為，不能讓做錯事情的人一派輕鬆、不痛不癢。

    陳時中在2022年底競選台北市長時被黃國昌組成的偷拍小組跟監拍照，抹黃一同參加餐敘的北市聯醫女醫師。去年8月也同樣參加醫界餐敘後被偷拍。陳時中10月接受本報專訪時表示，他高度懷疑，他被偷拍和黃國昌組的偷拍人員「是同一批人所為」，那絕對不是臨時照的，而是刻意跟拍，看起來和之前的手法很類似。

    陳時中昨接受「鏡新聞」專訪時表示，這些行徑很惡劣，更酸黃國昌「假正義」，打著揭弊大旗，「話都他在說，底下骯髒事也都是他在做」。陳時中也爆料，針對狗仔事件，他已經提告了。被問到是否是對黃國昌提告，他說，「我不知道對誰提告，但我有去告這件事情。講到這件事情心就很痛啦！做錯事的人好像不痛不癢。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播