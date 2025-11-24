台南議員李宗霖婚禮告白融入台灣獨立夢想 新娘：一起完成它

新郎李宗霖與新娘陳嘉伶喜結連理，喜宴上，雙方深情大告白，字字情深，彼此一度也感動到掉下淚來。（李宗霖提供）

台南市議員李宗霖22日舉辦婚宴，與長跑8年伴侶陳嘉伶喜結連理，現場席開百桌，在上千親友的祝福下，雙方在台上深情大告白，字字情深，彼此一度也感動到掉下淚來。說到新郎李宗霖念念不忘的台灣獨立夢想，新娘陳嘉伶說，兩個人會持續牽著彼此的手，一起前進、一起來完成它。

雙方深情、豪氣的告白，現場也響起了掌聲。出席親友說，參加無數次婚禮，這還是第一次在婚禮誓詞上聽到要完成台灣獨立的夢想，堪稱是史上最強的婚禮告白。

請繼續往下閱讀...

李宗霖與現為律師的陳嘉伶於2018年因投入台南市議員選舉，雙方因理念契合而結緣，陪伴彼此走過轉換跑道的低潮、閉關考試的沉潛、當選議員的喜悅等人生重要階段，期間分分又合合，歷經8年愛情長跑，最終修成正果，步入婚姻殿堂。

新郎李宗霖說，台語的「妻子」要唸做「牽手」，兩人在2018年一起經歷市議員選舉敗選時，自己在宣傳車上牽著嘉伶的手一起謝票，讓他體悟到，不只是牽手面對選舉的結果，他更想與嘉伶一起牽著手面對未來的人生。

李宗霖引述婚禮嘉賓，金曲歌王謝銘祐音樂創作《路》的歌詞，表示自己將牽著妻子的手，「有路，咱沿路唱歌，無路，咱蹽溪過嶺」。他雖然非百分之百的完美，但嘉伶都會包容他的缺點，而他也會用一生全力來呵護她。

新娘陳嘉伶則感動地含著淚說，經歷多次分合，吵架也吵了101次，慶幸也感謝彼此還有勇氣回頭再度擁抱對方。記得你無數次說過 一生中只有兩個夢想，「一個是台灣獨立，一個是要一輩子和陳嘉伶在一起」「恭喜你完成其中一個夢想，剩下的那一個，我們一起前進、一起攜手來完成它！」

南市議員李宗霖與愛情長跑8年的伴侶陳嘉伶喜結連理， 在親友的祝福下，邁入人生的新一階段。（李宗霖提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法