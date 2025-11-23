批藍白財劃法亂搞亂修 綠委：政院版是目前最好的版本

有關財政收支劃分法修法事宜，朝野迄今無法取得共識，民進黨立委吳秉叡今受訪強調，財劃法若不好好修，以後誰來執政都會很困難。（資料照）

行政院20日通過院版「財政收支劃分法修正草案」，函送立法院審議，藍白立委卻批拖了1年多才送來，揚言退回。對此，立法院財政委員會民進黨政策小組召集人、立委吳秉叡強調，院版草案當然比在野亂搞、亂修的版本更周全，在野黨版本從未說明哪些事情是要地方政府承擔。他強調，若不好好修，以後誰來執政都會很困難。

行政院24日將針對院版財劃法召開行政立法協調會報，向民進黨團成員報告草案內容與重點。對於國民黨團總召傅崐萁表示，去年7月就叫行政院提版本了；民眾黨團總召黃國昌更揚言退回院版草案。吳秉叡坦言，現在的立法院是不講道理的地方，因為藍白就是多數，只有在比票數，對於院版財劃法前景不看好。

請繼續往下閱讀...

但，吳秉叡也提及，財政部和主計總處在提院版草案之前，其實是有和各地方政府開過很多的會。他強調，「財政收支劃分法」不要只看「收」，亦即全民繳的國家稅收，「支」和「收」是相關聯的，所謂的「支」，就是指地方、中央到底有哪些事權，必須根據事權分配財源，是要從這樣整體思路下來，而非光是「我要搶多少錢」。

吳秉叡批評，在野黨版本從未說明哪些事情是要地方政府承擔，完全沒有在講這部分的「支」，就是不講道理劃分；因為「支」比較複雜，所以財政部及主計總處才要和地方政府討論、開會，哪些事權應由地方分擔？地方政府願不願意？中間的溝通是非常複雜的，不是說「我覺得你有多少錢，就給你搶一部分過來。如果只是這樣子的思維，我覺得那是遠遠不足啦！」

吳秉叡表示，國民黨他們常常在講說，「叫你提出版本你就不提啊！所以我們就要給你用這樣的方式處理。但提出來的版本要可長可久啊！」過去藍綠不論誰執政，對於財劃法和地方政府的溝通，都沒有辦法做到很完整，所以過去20年來都沒辦法修，如果只講「你中央執政為何不修，那馬英九為什麼不修呢？」

吳秉叡強調，財劃法有「收」有「支」，「支」的部分就是和事權相關，所有要從事權整個討論完，再來談財劃如何分配才比較合理。他也說，財劃法非常複雜，有很多試算公式，這個不是在野黨有能力可以處理的，院版財劃法草案和在野黨亂搞、亂修的版本相比，當然比較周全。

民進黨籍財政委員會召委、立委李坤城也肯定政院版草案，中央挹注地方合計1兆2002億元，創下歷史新高，並解決離島分配公式錯誤的問題，也解決在野黨版本造成縣市窮者越窮，富者越富的問題。也因此，國民黨有志於縣市長選舉的人都認為，院版雖不滿意，但是大家可以接受的版本。盼在野黨不要阻止院版草案付委討論，畢竟這是目前為止最好的一個版本。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法