過去日本力挺台灣鳳梨 王定宇：如今換台挺日「呷人一口還人一斗」

王定宇表示，台灣鳳梨在2021年遭到中國打壓，當時台灣鳳梨在日本成了熱門話題，許多日本民眾買台灣鳳梨相挺，日本後來更成為台灣鳳梨外銷第一大市場。時任日本首相安倍晉三更在推特上寫道：「今天的點心吃鳳梨，看起來好好吃。」（圖擷自臉書）

日中關係因日相高市早苗「台灣有事」言論更加緊張，中國近日頻頻施壓，總統賴清德昨PO出吃壽司力挺日本的畫面，民進黨立委王定宇也發文指出，台灣鳳梨在2021年遭到中國打壓，當時許多日本民眾買台灣鳳梨相挺，後來日本更成為台灣鳳梨外銷第一大市場。他表示如今換台灣發揮「台日友好」民主力量的機會到了，並直言「善良台灣人，呷人一口還人一斗」。

王定宇在臉書發文指出，換台灣發揮「台日友好」民主力量的機會到了，台灣一起幫忙日本旅遊、日本產品！他表示2021年在台灣鳳梨開始採收的2月份，中國以莫須有的理由、違反世貿組織程序的方式暫停進口台灣鳳梨，企圖傷害台灣農民，當時台南關廟鳳梨面臨極大壓力。

請繼續往下閱讀...

王定宇表示，當時事情經日媒報導後，台灣鳳梨在日本成了熱門話題，許多日本民眾買台灣鳳梨相挺，日本後來成了台灣鳳梨外銷第一大市場。時任日本首相安倍晉三更在推特上寫道：「今天的點心吃鳳梨，看起來好好吃。」一同發布的照片中，安倍手中拿著鳳梨滿臉笑容，前方的箱子上寫著大大的「台灣鳳梨」4個字。

王定宇說明，現在台灣農產品外銷，已經脫離依賴中國政治性且價格不佳的訂單，例如鳳梨現在的外銷第一大市場就是日本，台灣農產外銷不僅擺脫對中國的依賴，而且價格更高。

王定宇直言，如今來到2025年11月，日本因為高市首相重視台灣安全的發言，遭受中國對日本的文攻武嚇和經濟報復，換我們台灣發揮「台日友好」民主力量的機會到了，台灣一起幫忙日本旅遊、日本產品！

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法