    政治

    質疑林智堅圖利扯兒醫「容積率暴增」比京華城高 陳智菡判賠30萬

    2025/11/20 17:28 記者劉詠韻／台北報導
    民眾黨立院黨團主任陳智菡。（資料照）

    民眾黨立院黨團主任陳智菡質疑，新竹馬偕兒童醫院在前市長林智堅任內期間，容積率從250%暴增至450%，並稱林曾在餐會承諾「有辦法讓容積率從250升到450」、比京華城案比例更高，涉及圖利爭議；林智堅認為相關言論已經損害名譽，提告求償200萬元。台北地方法院審理後，今判陳智菡應賠償30萬元，全案可再上訴。

    本案起於陳智菡去年在臉書發文，指稱林智堅任內通過新竹馬偕兒童醫院容積率從250%暴增至450%，比京華城560%到672%比例更高，並引用前內政部次長花敬群意見稱「明顯圖利」，質疑相關爭議一年來仍無人查辦。

    林智堅當時回應，容積率調整合法合規，最高行政法院亦於111年度上字372號判決認定並無違誤，批評民眾黨人士重複抹黑，並委託律師蒐證提告。

    北院判決指出，涉案言論包含「林智堅曾在餐會指稱，他有辦法讓容積率從250升到450，且有判決書證實此承諾」等內容，足以貶損林智堅社會評價，且透過媒體與電視播送，使貶損言論廣為散布，構成不法侵害名譽權，應負損害賠償責任。

    不過，北院也認為，林智堅請求200萬元金額過高，酌減為30萬元較為適當，其餘請求及假執行聲請均駁回，全案可再上訴。

