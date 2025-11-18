表態選舉不在目前規劃！ 沈伯洋：比我適合的人選非常多

民進黨立委沈伯洋。（資料照）

聯電創辦人曹興誠近日向總統賴清德力薦由民進黨立委沈伯洋出戰台北市長選舉，沈於媒體專訪中則提及「戰士不容易選擇自己的戰場。」被外界認為是否鬆口可能參選。對此，沈今強調，他身為立法院民進黨團的幹部，應該還是會專心致力於現在的工作，選舉目前不在他的規劃內，比他適合的人選真的非常多。

寶島聯播網「新聞放鞭炮」廣播節目主持人周玉蔻昨專訪沈伯洋。針對曹興誠建議民進黨提名沈選台北市長，沈說，他現在還在國會，會專心在他的位子上。周再問，若民進黨要他出來選的話，是否會答應。沈表示，就看黨怎麼說，而現在整個國家都在作戰的時候，戰士不容易選擇自己的戰場。

民進黨團今舉行記者會，媒體追問沈伯洋提及「戰士沒有選擇戰場的權利」，是否鬆口可能參選北市長？沈說，當時講這句話，就好像他不能夠選擇中國要不要通緝他，其實最主要是在講這個。他強調，人民交付的任務才是最重要的，

沈伯洋指出，身為不分區立委，在獲得政黨票時，人民交付給他的任務就是要守護國安，要拚外交、守護國防，他認為這是現在最重要的工作，「就像我們現在坐在這邊，我們是幹部，這個會期其實都有幹部的工作，所以我應該還是會專心致力於我現在的工作。」

對於曹興誠認為沈伯洋在國會被糟蹋、被折損，沈伯洋表示，他現在的工作就是在這邊，這個工作還是很有意義，就像今天開記者會讓國人知道「財劃法」失速的情形，還有為花蓮的地方鄉親爭取更多建設，這都是非常重要的事。

沈伯洋說，「即使今天我們常常講表決不會贏，但論述要贏，不管怎麼樣，我們必須要讓人知道民進黨的價值到底是什麼，我們的主張是什麼，這還是非常重要的事。那至於和選舉相關的，畢竟目前不在我的規劃之內，比我適合的人選真的非常多。」

