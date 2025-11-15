為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    中國宣布黃海實彈射擊 總統府批國際社會麻煩製造者

    2025/11/15 15:56 記者蘇永耀／台北報導
    總統府發言人郭雅慧。（資料照）

    總統府發言人郭雅慧。（資料照）

    日本首相高市早苗關注台海的相關發言，中國政府藉機生事，除揚言「斬首」，對中國民眾赴日採取旅遊限制措施，今（15日）起更在周邊區域進行實彈演習。總統府表示，台灣與日本共享自由民主價值，經貿上亦共享發展與繁榮，兩國人民緊密友好，有鑒於北京當局連日來相關行為對於區域安全穩定的衝擊，我國正密切關注，並將與日方在內的區域各國密切合作，以確保印太地區的安全穩定與自由開放。

    據中國官媒《央視》報導，中國海事局網站今日消息，鹽城海事局發布航行警告，從11月17日至19日起，每日0時至24時，黃海中部部分海域進行實彈射擊，期間禁止船隻駛入。不過，中國沒有公開詳細的實彈射擊的座標範圍。但此舉被認為是針對高市早苗「台灣有事」言論而來。

    總統府發言人郭雅慧指出，北京當局基於政治目的對日本進行的各類型複合式威脅，正對印太區域的安全穩定帶來高度威脅，我方期待中國善盡大國責任，即刻停止這類不恰當的單邊作為，回到國際以規則為基礎的正確軌道上，不要成為國際社會的麻煩製造者。

    相關新聞請見

    中國藉高市早苗在區域生事 涉外人士：典型「複合式威脅」日本非唯一受害者

