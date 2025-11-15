中國藉高市早苗在區域生事 涉外人士：典型「複合式威脅」日本非唯一受害者

日本首相高市早苗關注台海情勢，中國政府藉機生事，從「斬首說」，限制中國民眾赴日旅遊，到宣布今（15日）起在周邊區域進行實彈演習，涉外人士認為，此類言語暴力、經濟打壓與軍事恫嚇並行的模式已成為中國對外施壓的典型手法，屬於國際安全研究中所稱的「複合式威脅」（hybrid coercion）。（路透資料照）

日本首相高市早苗關注台海情勢，中國政府藉機生事，從「斬首說」，限制中國民眾赴日旅遊，到宣布今（15日）起在周邊區域進行實彈演習，涉外人士認為，此類言語暴力、經濟打壓與軍事恫嚇並行的模式已成為中國對外施壓的典型手法，屬於國際安全研究中所稱的「複合式威脅」（hybrid coercion），日本並非唯一受害者。

總統府今表示，台灣與日本共享自由民主價值，經貿上亦共享發展與繁榮，兩國人民緊密友好，有鑒於北京當局連日來相關行為對於區域安全穩定的衝擊，我國正密切關注，並將與日方在內的區域各國密切合作，以確保印太地區的安全穩定與自由開放。

涉外人士說，日本的國家安全戰略調整並非始自高市首相，而是日本政府在近年面對區域局勢變化下，逐步形成的政策方向。高市首相的相關答詢並未改變日本原本既有的戰略立場，也未超出國際社會對日本安全政策的理解範圍。然而中國卻以此作出過度且不理性的反應，不僅無助於緩和當前印太情勢，反而可能加深區域誤判，升高不必要的緊張。

涉外人士認為，此類言語暴力、經濟打壓與軍事恫嚇並行的模式，已成為中國對外施壓的典型手法，日本並非唯一受害者。

根據各國政府與國際研究機構資料，涉外人士說，近十多年來，遭受中國以不同層次施壓的國家遍及印太與歐洲。南韓即是最明顯案例。2016年韓國決定部署美國「薩德」反飛彈系統後，北京立即採取多重報復，包括全面禁止中國旅客赴韓、封殺韓國娛樂內容在中國播出。

此外，澳洲也曾因呼籲調查 COVID-19 起源，遭中國以高額關稅與進口禁令制裁，涵蓋葡萄酒、大麥、牛肉與煤炭等多項重要出口品。立陶宛因允許台灣以「台灣」名義設立代表處，更面臨中國直接封鎖其出口報關，甚至施壓跨國企業切割立陶宛供應鏈。

在亞洲，菲律賓長期承受中國在南海的軍事壓力，包括水炮攻擊與艦艇阻攔等灰色地帶行動；印度則因邊境爭端爆發流血衝突，雙方軍力長期對峙。加拿大在孟晚舟事件後遭遇人質外交與農產禁運，挪威在頒發諾貝爾和平獎給劉曉波後被中國禁止鮭魚進口，捷克與瑞典則因維權議題或對台友好而遭外交威嚇。

涉外人士並說，中國的複合式壓力，其共通目的是試圖改變他國政策選擇、塑造寒蟬效應。更值得注意的是，這些措施多在缺乏透明規則下運作，讓受壓國家難以預測成本，迫使外交空間受限。

