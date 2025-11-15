靈童若轉世台灣？格桑堅參：中共將自打臉

「雪域論壇-2025尋找共同點西藏國際研討會」在政治大學公企中心舉行，邀請多位專家學者針對達賴喇嘛的轉世制度與藏中未來變局等議題發表看法。（記者陳志曲攝）

達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長格桑堅參今（15）日假設，若達賴喇嘛到台灣，中共堅持轉世靈童必須在「中國境」內產生的謊言將無法圓謊；台北醫學大學通識中心教授張國城則示警，達賴喇嘛轉世到台灣是否會受中國控制，前提是台灣維持現狀，否則這個多年實質上獨立的國家倘遭中國統一，鎮壓恐將更甚西藏。

達賴喇嘛西藏宗教基金會與雪域智庫今天在政大公企中心舉辦為期2天的「雪域論壇：2025尋找共同點」西藏國際研討會，今上午首先發表「雄雞啼鳴道人生」、「西藏人口史明鏡」2本新書，並舉行「從轉世正統到中國變局：達賴喇嘛轉世制度與展望中國及各族群的未來」座談。

針對中共堅持轉世靈童必須在「國內」尋找的說法 ，格桑堅參提出尖銳的假設指出，「如果達賴喇嘛轉世到台灣」，他反問中共：「你要說台灣是國外嗎」？他說，中共宣稱阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh）是其「固有領土」，那如果轉世到台灣又該怎麼圓謊？ 格桑堅參斷言，中共屆時為了唯一的政治需求所編造的各種說詞，「會打他自己的臉」。

主持人張國城也呼應此觀點，他分析，若達賴喇嘛轉世到台灣，中共將陷入論述矛盾 。中共顯然不能說台灣是個自由國家，但也顯然無法承認台灣不是中國領土 。張國城強調，轉世靈童是否會受中國控制，其前提是台灣仍維持現狀 。

張國城示警，中共強力鎮壓西藏，是因為西藏過去很長一段時間是有一個獨立的政治體制。但他強調，「台灣不管怎麼樣，這麼多年來都是一個實質上獨立的國家。倘若如果台灣有朝真的被中共統一，「那種鎮壓，不是單純這麼簡單」，絕非僅是要求家家戶戶懸掛中共領導人像所能比擬。他呼籲，「今天我們理解西藏的過去、支持西藏，其實就是在理解我們自己、支持自己」。

印太戰略智庫執行長矢板明夫則分析，中共對少數民族與宗教的政策，就是「少數民族要同化，宗教要消滅」 。他指出，中共在班禪喇嘛轉世問題上，透過藏起達賴喇嘛認定的靈童，並另立聽話的「假班禪」，自認取得了「成功的經驗」 ，並企圖在達賴喇嘛圓寂後複製此一模式 。

矢板明夫也提及中共所謂的「五獨亂華」（台獨、港獨、藏獨、疆獨、蒙獨），他分析，這五者中其實最具有獨立的各方條件，其實就是實質上獨立的台灣，西藏則居次。他認為，若中國持續倒行逆施，未來西藏獨立變成獨立的國家的可能性，是非常高的。

格桑堅參說，中國政策的主要點，是消滅民族、宗教和國家，盼透過這樣的研討會，能讓遭受中共苦難的群體，不管是維吾爾、蒙古、香港，還有每天都受到恐嚇的台灣，有更多的聯合。

達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長格桑堅參。（記者陳志曲攝）

