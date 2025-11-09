為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    蕭美琴歐洲議會演說中國跳腳 徐國勇：讓它繼續不開心下去

    2025/11/09 11:31 記者謝君臨／台北報導
    民進黨秘書長徐國勇今（9）出席「第11屆電器盃節能公益路跑–鳴槍開跑」活動，並受訪回應時事議題。（記者塗建榮攝）

    民進黨秘書長徐國勇今（9）出席「第11屆電器盃節能公益路跑–鳴槍開跑」活動，並受訪回應時事議題。（記者塗建榮攝）

    台灣副總統蕭美琴7日應邀進入比利時首都布魯塞爾的歐洲議會，出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年度峰會並發表演說。對此，民進黨秘書長徐國勇今天表示，這是台灣自由民主在世界受到肯定最大的鼓勵，全國民眾大家都很高興；至於「中國什麼都不開心，那只有讓它繼續不高興下去。」

    蕭美琴應邀出席IPAC峰會7日演說，創下台灣政府高層在外國議會演說首例。蕭以「台灣是世界動盪變局中可信賴的夥伴」為題發表演說，強調台灣是在世界動盪變局中可信賴的夥伴，更是全球和平、繁榮與民主未來對話中不可或缺的一部分。對此，中方強烈憤慨、堅決反對，已經向歐方提出嚴正交涉。

    徐國勇今天上午出席「第11屆電器盃節能公益路跑–鳴槍開跑」時，對於蕭美琴應邀在IPAC峰會發表專題演說，他表示，IPAC峰會對台灣是很重要的外交活動，對於蕭美琴能夠順利在IPAC進行演講，全國民眾大家都很高興，「我們為她高興，這是台灣自由民主在世界受到肯定最大的鼓勵。」

    對於中國對此跳腳，徐國勇說：「中國什麼都不開心，那只有讓它繼續不高興下去。」

    此外，對於民進黨台北市長人選？徐國勇指出，選對會正在徵詢各方中，「有好幾位我們都會一一徵詢。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播